El Centro Laboral aprobó el inicio del registro de los sindicatos para el próximo 3 de noviembre. El 3 de noviembre próximo se hará realidad uno de los retos más importantes del nuevo sistema de ju...

El Centro Laboral aprobó el inicio del registro de los sindicatos para el próximo 3 de noviembre. El 3 de noviembre próximo se hará realidad uno de los retos más importantes del nuevo sistema de justicia laboral: tener un registro público nacional sobre toda la actividad de los sindicatos en el país. Lo anterior lo afirmó el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro Laboral), Alfredo Domínguez Marrufo. Esto lo hizo durante la segunda sesión extraordinaria de la junta de gobierno del Centro Laboral, presidida por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján.

Así operará el registro

El director del Centro Laboral explicó que el registro operará bajo los principios de máxima transparencia y máxima publicidad, dando acceso a los trabajadores, empleadores y a la ciudadanía en general de toda la información de contratos colectivos, dirigencias sindicales, reglamentos interiores de trabajo, entre otros documentos. Con esto se trata de concretar el compromiso y el mandato de la reforma laboral de 2019. Y la función registral, explicó el funcionario, es independiente de la función jurisdiccional y de la conciliación individual y colectiva que comenzará en 13 estados más en la misma fecha.

Arrancará registro público nacional de sindicatos

En su oportunidad, la titular de la STPS expresó que de esta manera las funciones conciliatorias arrancarán el 3 de noviembre en los 13 estados de la segunda etapa, que se suman a los 8 estados que integran la primera. Pero la labor registral es nacional, por lo que la STPS apoyará con espacios en los 11 estados restantes, para que el Centro Laboral instale módulos de atención y se cumpla con este compromiso. Por su parte, Ileana Hidalgo, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), destacó que esta función registral del Centro Laboral es un importante avance. Porque es un paso más en materia de transparencia y rendición de cuentas a la población en general, y específicamente a los agremiados de los sindicatos, quienes contarán con una mayor certidumbre en materia laboral. En este contexto, los integrantes de la Junta de Gobierno del Centro Laboral, recientemente aprobaron, por unanimidad, el punto de acuerdo para avalar el inicio de operaciones conciliatorias en 13 estados y registrales a nivel nacional el próximo 3 de noviembre. Puedes ver la información que publicó la STPSaquí / Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2021.

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