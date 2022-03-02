La Auditoría sugirió agilizar los procesos de cobro de adeudos e identificar los vacíos legales que ayuden a la elusión fiscal La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recientemente presentó un...

La Auditoría sugirió agilizar los procesos de cobro de adeudos e identificar los vacíos legales que ayuden a la elusión fiscal La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recientemente presentó un informe titulado Evaluación de la política pública del sistema tributario mexicano. En el documento, la ASF realizó análisis técnicos y objetivos, para aportar elementos y proponer sugerencias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto en materia de ingresos tributarios y de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entre las sugerencias que expuso la ASF en el documento, se encuentran las siguientes:

Los indicadores unitarios muestran áreas de oportunidad para revisar de manera integral el marco legal fiscal, a fin de que: Las iniciativas y propuestas de incrementar el número de contribuyentes se acompañen de esquemas e instrumentos fiscales que conlleven a que cada persona física y moral pague los impuestos de manera proporcional y equitativa conforme legalmente le corresponda. Se identifiquen y se reduzcan los vacíos legales que abren el espacio para que contribuyentes pretendan eludir sus obligaciones fiscales, a la par de que se continúen los esfuerzos para disminuir la evasión fiscal. Evitar que la cobranza (aquellos adeudos que los contribuyentes llegan a tener con el SAT) se incremente y se agilicen los procesos de cobro, en complemento con los procedimientos institucionalmente establecidos para ello. Determinar, mediante un análisis normativo y económico, la validez de aquellos beneficios, como son las Renuncias Recaudatorias, que en el tiempo se han concedido a los contribuyentes, pero de los cuales se debe perfeccionar el seguimiento sobre su impacto y cumplimiento de objetivos, que lleve a confirmar su vigencia o, en su caso, ajustar o eliminar aquellos beneficios que se han alejado de su propósito inicial.

Se identifica un espacio de mejora para que la política tributaria sea consistente con el sano desarrollo del ahorro, consumo e inversión del sector privado, toda vez que un impacto positivo en estas variables se refleja en una mayor actividad productiva y, eventualmente, en mayores ingresos tributarios.

Analizar esquemas, estrategias y mecanismos que favorezcan la incorporación de contribuyentes a la formalidad económica. Al respecto, se reconoce el reto que implica que la transición de la informalidad a la formalidad resulte atractiva.

Puedes ver el informe que publicó la ASFaquí / Fecha de publicación: 2022.