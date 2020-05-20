Mercado Libre explicó cómo llevará a cabo al retención de IVA e ISR. El pasado 7 de mayo, Netflix mandó un correo a sus suscriptores anunciando que a partir del 7 de junio las tarifas tendrán un au...

Mercado Libre explicó cómo llevará a cabo al retención de IVA e ISR. El pasado 7 de mayo, Netflix mandó un correo a sus suscriptores anunciando que a partir del 7 de junio las tarifas tendrán un aumento de impuestos. La razón de esto son las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios digitales. Esto significa que varios servicios ofrecidos por las plataformas digitales aumentarán el precio por la incorporación del IVA (16 %). Además de Netflix, algunas otras empresas ya anunciaron que sus precios también subirán. Ahora fue el turno de Mercado Libre. El día de ayer, la empresa anunció en su blog, Centro de Vendedores, cómo llevarán a cabo la retención de IVA e ISR.

¿A quién afectará la nueva medida?

Esto es lo que dice la empresa en el comunicado:

A partir del 1 de junio de 2020, debido a un nuevo decreto nacional, se aplicarán retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en tus ventas de Mercado Libre. Serán alcanzadas por esta retención todas las ventas de productos nuevos que realicen personas físicas en Mercado Libre. Las operaciones realizadas con Mercado Pago que no estén relacionadas con ventas en Mercado Libre no serán alcanzadas por la retención.

Las retenciones son cobros impositivos sobre tus operaciones. Como somos agente de recaudación ante SAT, podrías ser alcanzado o no por ambas retenciones en función de tu condición fiscal declarada en Mercado Libre y de tus ventas diarias.

Porcentajes de retención

El comunicado explica que se retendrá en cada venta un porcentaje a los vendedores que sean personas físicas y que vendan productos nuevos. Estos son los porcentajes que se usarán: Por último, Mercado Libre explica que los datos fiscales de los vendedores deben estar actualizados. Además, explican cómo se puede conseguir un saldo a favor con el Servicio de Administración Tributaria (SAT):

Si tus datos fiscales están actualizados en Mercado Libre y tienes tu RFC cargado en la sección Mis datos, entonces podrás presentar ante SAT un certificado que indica que las retenciones fueron aplicadas sobre tus ventas. Podrás incluir el certificado emitido por Mercado Libre en tus declaraciones de ISR e IVA para pedirlo en devolución o tomarlo como saldo a favor para futuros impuestos.

Podrás ver y descargar el certificado de tus retenciones al final del mes en la sección Facturación > Impuestos percibidos. Si tus datos fiscales no están actualizados en Mercado Libre, no se generará el comprobante de forma mensual y, por lo tanto, no podrás tomar la retención como saldo a favor ante SAT.

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