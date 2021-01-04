La caída en recaudación de ISR de algunas industrias podría traer sustos con el fisco en este 2021. Los esfuerzos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a lo largo de 2020 ayudaron a mantener los ingresos tributarios a pesar de la crisis económica. De hecho, la Secretaría de Hacienda indicó a través de un comunicado que en el mes de octubre los ingresos tributarios presentaron un incremento de 2.8% real, con respecto al mismo mes del año pasado. Además, en el Informe de finanzas públicas y deuda pública, enero-octubre de 2020, la dependencia destacó las mejoras de 7.6 y 3.6% real en la recaudación de IVA e ISR, respectivamente. Sin embargo, la recaudación no es igual en todos los sectores, especialmente cuando se trata de ISR. En industrias como turismo y menudeo, por ejemplo, la pandemia y la crisis han causado menores utilidades y contribuciones. Esto podría traer problemas para las empresas de estos sectores en 2021.

Notificaciones automáticas

En entrevista con Reforma, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, explicó que esto podría llevar a notificaciones automáticas. Algo similar pasó en 2020. A finales de mayo, una baja en la recaudación de ISR provocó fallas en las notificaciones automáticas del SAT. Como explicaba en ese momento Gustavo Leal Cueva, presidente de Fiscalia y socio de Leal Benavides y Asociados, el algoritmo detecta la caída en el ISR. Cuando llega a cierto punto, envía notificaciones automáticamente al buzón tributario de los contribuyentes. El problema es que el algoritmo no toma en cuenta que, durante la pandemia, los ingresos de los contribuyentes también bajaron. Así, el algoritmo solamente se preocupa porque los impuestos no están en el nivel normal. En el primer semestre de 2020, las notificaciones automáticas se triplicaron. Aunque no se trate de evasión fiscal, los contribuyentes deben acercarse al SAT para aclarar su situación. De acuerdo con Barrera, el problema se hará evidente en marzo, cuando se hayan presentado las declaraciones anuales. En ese momento, el algoritmo detectará caídas importantes frente a 2019. Después, el fisco revisará los pagos de ISR. Si considera que la baja de recaudación no es justificable, podría multar a los contribuyentes involucrados. El problema es que la carga de prueba está a cargo del contribuyente; es decir, él debe demostrar que la caída en los pagos de ISR se debe a la pandemia y la crisis. Para evitar problemas, Barrera recomienda mantener documentación que justifique la situación económica. Por ejemplo, estudios de mercado o proyecciones financieras donde se demuestre que su industria fue afectada por la pandemia. Con información de Reforma https://www.reforma.com/advierten-mayor-vigilancia-del-sat/ar2099349?v=2

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.