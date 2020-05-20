La regla 11.1.13. establece que la entrega de las obras de arte propuestas para el pago de los impuestos, causados por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, se realizará durante julio de 2020. El 4 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la sexta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Una de las adiciones fue la regla 11.1.13., que versa sobre la entrega de las obras de arte propuestas para el pago de los impuestos causados por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares La regla 11.1.13. establece que la entrega de las obras de arte propuestas para el pago de los impuestos, causados por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, se realizará durante julio de 2020. Lo anterior en términos de la ficha de trámite 1/DEC-2 “Avisos, declaraciones y obras de arte propuestas en pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares” contenida en el Anexo 1-A. Pero se tiene que generar una cita previa a través del correo [email protected].

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