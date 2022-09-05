Estos gastos que disminuyen los ingresos acumulables deben ser indispensables para que los objetivos, fines y misión de la empresa puedan ser cumplidos Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus ingresos y restar las deducciones autorizadas. El resultado es la base sobre la cual se calcula el ISR a pagar o la devolución a recibir. Las deducciones autorizadas son las erogaciones o gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables, que son los que se toman en cuenta para el cálculo del impuesto a pagar. De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, uno de los requisitos primordiales o esenciales que deben reunir las deducciones autorizadas, es que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad o del negocio del contribuyente. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que se trata de gastos indispensables para que los objetivos, fines y misión de la empresa puedan ser cumplidos. La especialista dijo que lo anterior se debe a que dichos gastos ayudan a la generación de ingresos, y se supone que todo ente con estas actividades estaría buscando la obtención de ingresos o utilidades como parte esencial de un negocio. "Por ejemplo, una fiscalista podría deducir la compra de leyes fiscales, pero no podría deducir un vestuario de baile, porque no tiene una actividad de actriz o bailarina profesional", expuso la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México.