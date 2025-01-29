El SAT exige que las personas morales informen y actualicen el RFC de sus socios o accionistas. Descubre cómo evitar problemas y cumplir con la normativa fiscal

El SAT exige que las personas morales informen y actualicen el RFC de sus socios o accionistas. Descubre cómo evitar problemas y cumplir con la normativa fiscal

Las personas morales deben informar y mantener actualizada la información de sus socios o accionistas. Esto lo establece el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Pero de acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, existen casos en que cuando la empresa se constituyó, los notarios no tenían la obligación de señalar la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los integrantes, lo que genera problemas al realizar el trámite, porque es rechazado precisamente por carecer de RFC.

El texto indica que a través del Programa de Síndicos del Contribuyente, en su cuarta reunión de 2024, se planteó a la autoridad cómo se puede presentar dicho formato y dar cumplimiento a los ordenamientos fiscales, ante la falta de la clave del RFC de los socios.

A este planteamiento la autoridad fiscal respondió que desde el 1 de julio de 1999, las personas fedatarias públicas deben incluir en las escrituras públicas el RFC de los socios o accionistas, según el Decreto publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1998.

En la RMF se establecieron reglas generales, como la Regla 2.4.12. de la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2016, que permiten considerar cumplida esta obligación si el fedatario público realiza la inscripción del socio o accionista en el RFC.

Se sugiere que la persona moral realice una ratificación del documento protocolizado para incluir el RFC de los socios, accionistas, asociadas y representantes legales.

Además, señaló que las personas morales pueden presentar la solicitud en la siguiente ruta: SAT - Actualiza la información de socios o accionista.

Por eso, considera que es importante que los contribuyentes revisen si en sus libros corporativos se encuentran registrados los RFC de los socios o accionistas. En caso de que no sea así, se sugiere evaluar la conveniencia de llevar a cabo la ratificación, y así estar preparados para cualquier necesidad de solventar algún trámite ante la autoridad.