Estas son las tarifas del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que estarán vigentes en 2022.

Estas son las tarifas del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que estarán vigentes en 2022.

La Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la tarifa para determinar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de este año. Como parte de los cambios para 2022, a partir de enero se estableció una cuota de 6 mil 263 pesos para los automóviles cuyo valor sea de entre 313 mil 163 pesos y 375 mil 795 pesos. En 2021, esta cuota fue de 5 mil 895 pesos, para los autos que oscilaban entre 294 mil a 353 mil pesos. En el caso de los vehículos que cuesten entre 375 mil 795 pesos y 428 mil 428 pesos, el pago del ISAN será de 9 mil 394 pesos, luego de que en 2021 este impuesto fue de 8 mil 843 pesos. Mientras tanto, el impuesto será de 15 mil 658 pesos para las unidades que oscilan entre 438 mil 428 pesos y 563 mil 693 pesos. Esto, por arriba del impuesto de 14 mil 739 pesos correspondiente a 2021. No obstante, si el vehículo supera el precio de 563 mil 693 pesos, el ISAN será de 34 mil 447 pesos, mientras que en 2021 el impuesto fue de 32 mil 427 pesos.

Se estima recaudar 12 mil 113 millones de pesos por concepto de ISAN

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT esperan recaudar 12 mil 113 millones de pesos por concepto de ISAN, monto superior a los siete mil 521 millones de pesos estimados para el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo con El Universal.

¿Quiénes deben pagar el ISAN?

Por lo tanto, se encuentran obligados al pago de este impuesto las personas físicas o morales que realicen los siguientes actos [Ley del ISAN 1, fracción I y II].

Enajenen automóviles nuevos.

Importen en definitiva al país automóviles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

Con información de El Universal y El Financiero. https://www.eluniversalpuebla.com.mx/economia-y-negocios/sat-aumenta-el-impuesto-por-la-compra-de-autos-nuevos-en-2022 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/31/compraras-auto-nuevo-en-2022-preparate-pagaras-mas-impuestos/

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