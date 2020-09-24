El sábado 26 de septiembre será el último en que se dé atención. Además, el último día de los horarios extendidos entre semana será el próximo miércoles. Durante los meses de confinamiento debidos ...

El sábado 26 de septiembre será el último en que se dé atención. Además, el último día de los horarios extendidos entre semana será el próximo miércoles. Durante los meses de confinamiento debidos a la pandemia de COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al igual que muchas otras dependencias del gobierno, limitaron o suspendieron sus servicios de atención a la ciudadanía para prevenir contagios. Por este motivo, hubo una escasez de citas considerable para atender asuntos varios. En ocasiones ni siquiera los contribuyentes que querían dar de baja su negocio podían hacerlo. Para contrarrestar esto, el 24 de agosto el SAT extendió sus horarios de atención en las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente y en los módulos de servicios tributarios, pasando la hora de cierre de las 16 horas a las 17. Además, empezaron a dar atención los días sábado, en un horario de 9 a 14 horas. Sin embargo, este periodo de atención extendida está por llegar a su fin. En un comunicado, la autoridad fiscal informó que el sábado 26 de septiembre será el ultimo en que darán atención. Además, el miércoles 30 de septiembre, la próxima semana, termina la ampliación de horarios entre semana, por lo que el horario de atención regresará a ser de lunes a viernes de las 8:30 a las 16 horas a partir del jueves 1 de octubre.

Los contribuyentes no asistían a sus citas

El SAT aprovechó el comunicado para quejarse de los contribuyentes que agendaban una cita, pero a la hora de la hora no asistían. En aquella ocasión denunciaron un tasa de abandono de citas del 24%. Al parecer, los contribuyentes hicieron oídos sordos, pues en el periodo del 9 al 19 de semptiembre el porcentaje de citas abandonadas fue incluso mayor, alcanzando el 26%.

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