Ya hay una alternativa para los trabajadores que quieran pasar su crédito de veces salarios mínimo a pesos, pero es necesario cumplir con algunas condiciones para ser elegible. Cuando se introdujo ...

Ya hay una alternativa para los trabajadores que quieran pasar su crédito de veces salarios mínimo a pesos, pero es necesario cumplir con algunas condiciones para ser elegible. Cuando se introdujo la unidad de medida y actualización (UMA) en 2016, se buscó desindexar el salario mínimo del cálculo de obligaciones como multas y el pago de créditos del Infonavit, para poder subir el salario de los trabajadores sin crear presiones inflacionarias. Sin embargo, todos aquellos trabajadores que hubieran adquirido su crédito con anterioridad a esta fecha, tienen su crédito en veces salario mínimo (VSM). Estos derechohabientes tienen que pagar más mensualmente con base en la menor de dos opciones: el aumento del salario mínimo o de la UMA. Como el año pasado, por ejemplo, la inflación fue del 3.15% y el salario mínimo aumentó en 15%, quien tenga un crédito en VSM, tendrá que pagar un incremento de sólo el 3.15% Sin embargo, debido a que el mercado laboral se caracteriza por trabajadores que entran y salen de la formalidad de forma intermitente, los créditos de muchos de ellos terminan por volverse impagables, pues al laborar en el sector informal no cuentan con las aportaciones de sus patrones. Para estos casos, el gobierno federal creó el programa Responsabilidad Compartida, que permite a los trabajadores cuyo crédito está en VSM, que el monto del préstamo se fije definitivamente y que al año únicamente se haga un incremento en los pagos mensuales del 4.5%, tasa que fija que no depende ni del aumento del salario mínimo ni de la inflación. Para poder acceder a esta facilidad, es necesario cumplir con ciertas condiciones.

¿Cuáles son los requisitos?

Sin embargo, para ello tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un crédito en VSM.

Haber cumplido con tus pagos al menos 24 meses continuos.

El crédito debe ser mayor a 13 años.

La deuda tiene que ser al menos 1.3 veces más que lo original.

Anteriormente sólo podían beneficiarse quienes tuvieran un salario menor a cuatro salarios mínimos, pero este requisito fue eliminado.

¿Cuál es el procedimiento para cambiar mi crédito de VSM a pesos?

En caso de cumplir con los requisitos, tendrás que hacer lo siguiente:

Entra al portad de Mi Cuenta Infonavit: https://micuenta.infonavit.org.mx/

Habilita un usuario, para lo cual necesitarás de tu CURP, RFC y NSS.

¿Y si no cumplo con los requisitos?

El Infonavit está preparando una alternativa para todos aquellos trabajadores que no cumplan con los requisitos necesarios y cuyo crédito esté calculado en VSM. El plan es que en 2021 todos los créditos puedan adscribirse a un modelo universal del Infonavit. Sin embargo, los detalles del programa aún no han sido revelados.

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