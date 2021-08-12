Los bancos han avanzado absorber a los empleados subcontratados en sus nóminas. El 1 de septiembre será el último día para absorber a los trabajadores subcontratados a través de esquemas de outsour...

Los bancos han avanzado absorber a los empleados subcontratados en sus nóminas. El 1 de septiembre será el último día para absorber a los trabajadores subcontratados a través de esquemas de outsourcing, transfiriéndolos a la nómina central. Se estima que antes de la reforma había cerca de cinco millones de trabajadores subcontratados en el país. Actualmente, 2.5 millones de estos trabajadores han migrado a la nómina de las empresas. Uno de los sectores con más avances ha sido el bancario. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 30 de junio el sector contaba con 119 mil trabajadores subcontratados de un total de 258 mil; esto representa 8% menos que en le mismo mes de 2020. Además, a partir de julio, el proceso se aceleró. Como reporta Forbes, los principales bancos del país han aumentado sus esfuerzos de migración de trabajadores:

Así, por ejemplo, BBVA México internalizó a 37 mil empleados.

HSBC internalizó a 1,500 trabajadores.

Santander redujo su porcentaje de trabajadores subcontratados en 68% en un año, para quedar en 1,700.

Por último, Banorte ya internalizó al 100% de sus trabajadores subcontratados.

Con información de Forbes y El Financiero https://www.forbes.com.mx/negocios-bancos-mexico-despiden-outsourcing/ https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/08/10/bancos-ponen-punto-final-al-outsourcing/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.