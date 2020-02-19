Te decimos cuáles serán los horarios de atención en la Prodecon para 2020. El 6 de febrero de este año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer el acuerdo 02/2020. ...

Te decimos cuáles serán los horarios de atención en la Prodecon para 2020. El 6 de febrero de este año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer el acuerdo 02/2020. Este acuerdo trata sobre el horario oficial de atención de para la recepción de documentación oficial en las unidades de recepción de documentos, notificaciones y archivo.

Horarios de atención en la Prodecon

En los artículos transitorios del documento se establece que **el horario oficial tanto para la atención a los contribuyentes como para la recepción de documentos será de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde de lunes a viernes.**De lo anterior quedan excluidos, evidentemente, los días declarados inhábiles. También quedan excluidos los casos en que el contribuyente requiera del servicio de la Prodecon por una situación de emergencia.

Sobre el vencimiento en la recepción de documentos

En aquellas promociones que sean de vencimiento fatal, entendiéndose por éstas los escritos de los contribuyentes y los oficios de autoridades fiscales federales que atiendan los requerimientos formulados por esta Procuraduría, se considerará que su presentación es oportuna cuando se ingrese ante la unidad de recepción de documentos, notificaciones y archivo correspondiente, dentro de la primera hora del horario normal de labores del día hábil siguiente al de su vencimiento. No se considerarán de vencimiento fatal las solicitudes presentados por los contribuyentes, por los que soliciten los servicios a cargo de esta Procuraduría. Como es el caso de las solicitudes de quejas, solicitudes de consultas, o las solicitudes de acuerdos conclusivos.

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