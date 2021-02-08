El año pasado se presentaron 49 denuncias por presuntos delitos en contra de 90 funcionarios del SAT, lo que representó un aumento de 96% respecto de 2019.

El año pasado se presentaron 49 denuncias por presuntos delitos en contra de 90 funcionarios del SAT, lo que representó un aumento de 96% respecto de 2019.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente reveló el número de denuncias recibidas en contra de sus servidores públicos. En su Informe tributario y de gestión. Cuarto trimestre 2020, la autoridad fiscal compartió los siguientes datos: En 2020, la Administración General de Evaluación (AGE) atendió 2 mil 583 denuncias, de las cuales mil 943 procedieron para su análisis e investigación. Esto representó un incremento de 4% respecto a 2019. Ante el Órgano Interno de Control (OIC) se promovieron 263 denuncias, en contra de 654 servidores públicos del SAT.

Denuncias ante la Fiscalía General de la República

En cuanto a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), se presentaron 49 por presuntos delitos en contra de 90 servidores públicos. Esto representó un aumento de 96% en cuanto al número de servidores públicos denunciados en 2019. El SAT informó que se consignaron seis asuntos por parte de la FGR y se emitieron dos sentencias en contra de dos servidores públicos, una con acuerdo reparatorio y una con sentencia condenatoria. El informe indica que de las acciones coordinadas de las diversas áreas del SAT, se obtuvo un gran avance en el combate a la corrupción en las aduanas del país. Esto se debe a que de los servidores públicos denunciados ante el OIC y la FGR, el 75% y 53%, respectivamente, correspondieron a la Administración General de Aduanas (AGA).

Denuncias contra contribuyentes

Asimismo, el SAT denunció penalmente a 1,018 contribuyentes:

514 personas físicas.

504 son personas morales.

Las denuncias contra los contribuyentes estuvieron vinculadas, principalmente, a lo siguiente:

Falsedad de información fiscal.

Falsificación de documentos.

Contrabando.

Comprobantes fiscales ilegales.

Y desocupación de los domicilios fiscales cuando se inician actos de fiscalización.

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