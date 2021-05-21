Algunas compañías tendrán que hacer ajustes en su objeto social para cumplir con los requisitos de la STPS. La reforma al outsourcing publicada el 23 de abril prohíbe la subcontratación de personal...

Algunas compañías tendrán que hacer ajustes en su objeto social para cumplir con los requisitos de la STPS. La reforma al outsourcing publicada el 23 de abril prohíbe la subcontratación de personal, pero permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializados. Uno de los requisitos más importantes es que el contratista debe estar registrado en un padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Recientemente la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el anteproyecto del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios u obras especializadas. Estas son algunas de las características más importantes del padrón:

Cada empresa de servicios especializados tendrá que explicar claramente qué servicio ofrece.

Deberán fundamentar por qué cada servicio ofrecido es excepcional.

Para esto, deberán aportar información sobre capacitación, certificaciones, tecnología, capital social, etc.

Las empresas podrán ofrecer varios servicios diferentes, pero tendrán un folio único para cada uno.

Las empresas deberán renovar su registro cada tres años.

El padrón será de consulta pública.

Entre los requisitos que las empresas deberán presentar para obtener el registro están los siguientes:

Firma electrónica vigente.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Domicilio.

Geolocalización.

Teléfonos.

Acta constitutiva de la empresa de servicios especializados.

Afiliación al Infonavit.

Número total de trabajadores al momento de hacer la solicitud de registro.

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, ha reiteradoque el padrón de empresas de subcontratación de servicios especializados debe empezar a operar a más tardar el 24 de mayo.

Inscripción al padrón generará gastos a empresas

Un problema imprevisto, como reporta Reforma, es que inscribirse en el padrón podría generar gastos a las empresas. De acuerdo con el rotativo, un contribuyente identificado como Santiago Zavala Zavala recientemente envió una serie de observaciones a la Conamer. De acuerdo con Zavala, estos gastos tienen que ver con honorarios notariales. Para entrar en el padrón, las empresas de capital humano deben ofrecer servicios especializados; estos servicios deben ser parte de su objeto social. El problema es que los objetos sociales, según Zavala, son genéricos. Así, para tener un objeto social específico para cada servicio ofrecido, las empresas tendrán que acudir con un notario. Además, deberán hacer pagos de de derechos por inscripción de actas en el Registro Público. Con información de Reforma https://www.reforma.com/generara-costos-padron-de-outsourcing/ar2186686?v=5

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