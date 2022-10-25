El SAT clasificó la información relacionada con las denuncias como reservada, bajo el argumento de que difundirla puede obstruir la prevención o persecución de los delitos El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su personal, por actos de corrupción. Además, solicitó información sobre los ceses que hubo, de acuerdo con lo manifestado por la ahora ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, en octubre de 2021, durante una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Piden al SAT informar sobre casos de corrupción

De acuerdo con una nota informativa del INAI, el SAT deberá precisar lo siguiente:

Sobre las denuncias, deberá precisar en cada caso, la fecha en que fue presentada; nombre y cargo de la o las personas denunciadas; el delito; el hecho o asunto que ameritó la denuncia; el total del daño patrimonial y/o monto involucrado; el estatus de la denuncia, y la cantidad de detenidos y su situación jurídica actual.

Respecto a los ceses, debe informar la fecha del despido; nombres y cargos de las personas despedidas; delegación o área a la que pertenecían; el hecho o asunto que ameritó el despido; las leyes, reglamentos o normas violadas, especificando los artículos, y el total del daño patrimonial y/o monto involucrado.

“En cualquier acto donde se advierta el mal uso de recursos públicos, siempre se debe privilegiar el derecho de acceso a la cosa pública. Es decir, el derecho a acceso a la información de la ciudadanía, en general, ya que da cuenta del efectivo ejercicio de los impuestos que son recaudados por el SAT”, subrayó el comisionado Adrián Alcalá Méndez. Al presentar el caso ante el pleno del INAI, afirmó que entre los factores que favorecen la corrupción se encuentra la excesiva extensión del secreto o reserva de información sobre la gestión pública, así como la falta de normas jurídicas de control y de exigencia de responsabilidades.

Una persona solicitó la información descrita

Una persona solicitó conocer la información descrita, refiriendo que, en octubre de 2021, la titular del SAT, en una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, reconoció que había habido corrupción al interior de la dependencia e informó que, en lo que iba de su administración, se había cesado a uno de cada 10 trabajadores y existían más de 3 mil denuncias al respecto en la FGR.

El SAT clasificó la información como reservada

En respuesta, el SAT clasificó la información relacionada con las denuncias como reservada, bajo el argumento de que difundirla puede obstruir la prevención o persecución de los delitos y como confidencial, por tratarse de datos personales de servidores públicos o personas físicas y morales, así como de datos sobre la situación fiscal de contribuyentes, protegida por el secreto fiscal. En cuanto a los ceses, señaló que, dentro de los motivos de baja previstos en la normatividad aplicable, no se contempla el concepto de despido, por lo que la información era inexistente.

La persona solicitante presentó un recurso de revisión

Inconforme, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI. En alegatos, el SAT ratificó su respuesta y en atención a un requerimiento de información adicional, formulado por la ponencia del comisionado Alcalá Méndez, aclaró que los documentos clasificados que dan respuesta a la petición son las denuncias, precisando que no todas fueron presentadas por actos de corrupción. En el análisis del caso, se determinó que la información solicitada se encuentra relacionada con actos de corrupción, por lo que, en términos del artículo 112, de la Ley Federal de Transparencia, no puede ser clasificada como reservada. Además, se planteó que, al estar involucradas personas servidores públicas existe una afectación directa e inmediata al interés público, en torno a las atribuciones del SAT, como lo es la de recaudar impuestos, lo cual perjudica no sólo a la institución, sino a toda la sociedad mexicana. El INAI concluyó que sólo deberán mantenerse clasificadas aquellas denuncias presentadas que no se relacionen con hechos de corrupción. Respecto a la inexistencia de la información sobre los ceses, se consideró improcedente, pues hubo una interpretación restrictiva de la solicitud y no se cumplió el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia, porque el SAT no consultó a todas sus unidades administrativas competentes. Por lo expuesto, el pleno del INAI revocó la respuesta del SAT, para que proporcione información sobre las denuncias interpuestas, relacionadas con conductas catalogadas como actos de corrupción, con base en el Código Penal Federal. Asimismo, deberá clasificar aquellas denuncias interpuestas por delitos diversos a los catalogados como actos de corrupción y realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información sobre el cese de personas servidoras públicas en todas sus unidades competentes, entre las que no podrá omitir a la Administración Central del Ciclo de Capital Humano y la Administración General Jurídica. Puedes ver la información que publicó el INAI aquí / Fecha de publicación: 23 de octubre de 2022.