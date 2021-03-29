La semana pasada, el SAT reportó una tasa de abandono de citas del 35%. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un tuit en el que instó a los contribuyentes que no puedan asistir a s...

La semana pasada, el SAT reportó una tasa de abandono de citas del 35%. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un tuit en el que instó a los contribuyentes que no puedan asistir a sus citas, a cancelarlas. De esta forma otro contribuyente que necesite agendar una, podrá hacerlo. En el tuit, la autoridad fiscal también recordó que, con motivo de la declaración anual de personas morales, durante la segunda mitad de marzo amplió los horarios de atención en sus oficinas. Para afrontar la escasez de citas, el pasado 16 de marzo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que ampliaría sus horarios de atención durante el resto del mes. Los horarios de atención quedaron de lunes a jueves de 18 a 17 horas, los viernes de 9 a 15 horas y los sábados de 9 a 14 horas. El anuncio se dio en el contexto de la presentación de la declaración anual de personas morales, cuyo límite es el 31 de marzo.

Contribuyente responsable, si tienes una cita con el SAT y no puedes acudir, sé solidaria y solidario; cancélala para agendar a otra u otro contribuyente. Recuerda que nuestras oficinas estarán abiertas hasta las 17 horas el lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo. pic.twitter.com/YPjhY8WPXh — SATMX (@SATMX) March 27, 2021

En este contexto, la semana pasada el SAT señaló la alta tasa de abandono de citas, que llegó a ser del 35% para todos los servicios, y del 25% para la renovación de la e.firma de personas morales. El abandono los días sábado fue algo menor, de 23%. No obstante, el SAT destacó que, a pesar del abandono de las citas, el número de atenciones brindadas durante estos meses superó el de las que se dieron durante el mismo periodo del año pasado. También cabe destacar que no es la primera vez que la autoridad fiscal señala este fenómeno. En septiembre de 2020, en un comunicado emitido por la dependencia, se señaló que la tasa de abandono hallada entre el 24 de agosto y el 8 de septiembre hubo una tasa de abandono promedio del 24%. Es decir, que el abandono de citas detectado durante marzo, del 35%, fue considerablemente mayor que el denunciado el año pasado.

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