Este 1 de enero entraron en vigor nuevos costos de atención médica en el IMSS.

Este 1 de enero entraron en vigor nuevos costos de atención médica en el IMSS.

El pasado 28 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número ACDO AS3.HCT.301120/310 dictado por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El documento establece los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2021.

Los nuevos costos se calcularon con base en el promedio ponderado de los costos observados durante los años 2018 y 2019, actualizados en ambos casos a pesos de diciembre de 2020.

Costos de atención médica en el IMSS para 2021

La siguiente tabla muestra los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al 2021 para la determinación de créditos fiscales derivados de capitales constitutivos, inscripciones improcedentes y atención a no derechohabientes.

TIPO DE SERVICIO COSTO UNITARIO ACTUALIZADO AL 2021 (pesos) ATENCIÓN EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL Consulta de Medicina Familiar1 831 Consulta Dental (Estomatología) 859 Atención de Urgencias 671 Curaciones 468 Estudio de Laboratorio Clínico 101 Estudio de Radiodiagnóstico 360 Estudio de Ultrasonografía 571 Traslado en Ambulancia 506 Sesión de Hemodiálisis 5,021 Sesión de Quimioterapia 7,090 Intervención de Tococirugía 12,335 Día paciente en Hospitalización 9,272 Intervención Quirúrgica 8,257 Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación 1,162 Terapia Psicológica 1,324 Estudio/Procedimiento de Endoscopía 2,713 Sesión de Diálisis 136 ATENCIÓN EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL Consulta de Medicina Familiar (1) 831 Consulta Dental (Estomatología) 859 Consulta de Especialidades (2) 1,463 Atención de Urgencias 1,365 Día Paciente en Hospitalización 9,272 Día Paciente en Incubadora 9,272 Día Paciente en Terapia Intensiva 44,151 Curaciones 468 Estudio de Laboratorio Clínico 114 Citología Exfoliativa 238 Estudio de Medicina Nuclear 859 Estudio de Electrodiagnóstico 581 Estudio de Radiodiagnóstico 360 Estudio de Ultrasonografía 571 Estudio de Tomografía Axial 2,780 Estudio de Resonancia Magnética 4,494 Estudio/Procedimiento de Endoscopía 2,713 Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación 1,676 Sesión de Radioterapia 2,542 Estudio de Anatomía Patológica 238 Intervención Quirúrgica 26,479 Intervención de Tococirugía 12,335 Traslado en Ambulancia 2,229 Sesión de Quimioterapia 7,090 Sesión de Hemodiálisis 5,021 Estudio/Procedimiento de Hemodinámica 46,208 Terapia Psicológica 1,324 Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento (3) 206 Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional 115 Servicio de Banco de Sangre 231 Consulta a Donadores 263 Sesión de Diálisis 136 Servicio de Litotripsia 1,891 ATENCIÓN EN UNIDADES DE TERCER NIVEL Consulta de Especialidades2 2,309 Atención de Urgencias 3,258 Día Paciente en Hospitalización 9,272 Día Paciente en Incubadora 9,272 Día Paciente en Terapia Intensiva 44,151 Estudio de Laboratorio Clínico 185 Citología Exfoliativa 294 Estudio de Medicina Nuclear 859 Estudio de Electrodiagnóstico 799 Estudio de Radiodiagnóstico 570 Estudio de Ultrasonografía 571 Estudios de Tomografía Axial 2,780 Estudios de Resonancia Magnética 4,494 Procedimiento de Cardiología Intervencionista _ Hemodinámica 46,208 Estudio/Procedimiento de Endoscopía 2,713 Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación 2,831 Sesión de Radioterapia 2,542 Sesión de Quimioterapia 7,090 Estudio de Anatomía Patológica 294 Intervención Quirúrgica 40,517 Intervención de Tococirugía 14,356 Traslado en Ambulancia 7,093 Sesión de Hemodiálisis 5,021 Terapia Psicológica 1,324 Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento3 206 Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional 115 Servicio de Banco de Sangre 353 Consulta a Donadores 263 Sesión de Diálisis 136 Servicio de Litotripsia 1,891

1 Incluye las Consultas de Salud en el Trabajo en el Primer Nivel de Atención.

2 Incluye las Consultas de Salud en el Trabajo en el Segundo y Tercer Nivel de Atención.

3 Gabinete de Tratamiento incluye terapias de lenguaje, respiratoria, recreativa, fisiología pulmonar, entre otros tratamientos de gabinete.

Estos costos entraron en vigor el 1 de enero de 2021.

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