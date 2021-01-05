Este 1 de enero entraron en vigor nuevos costos de atención médica en el IMSS.

El pasado 28 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número ACDO AS3.HCT.301120/310 dictado por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El documento establece los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2021.

Los nuevos costos se calcularon con base en el promedio ponderado de los costos observados durante los años 2018 y 2019, actualizados en ambos casos a pesos de diciembre de 2020.

Costos de atención médica en el IMSS para 2021

La siguiente tabla muestra los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al 2021 para la determinación de créditos fiscales derivados de capitales constitutivos, inscripciones improcedentes y atención a no derechohabientes.
TIPO DE SERVICIO COSTO UNITARIO ACTUALIZADO AL 2021 (pesos)
ATENCIÓN EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL
Consulta de Medicina Familiar1 831
Consulta Dental (Estomatología) 859
Atención de Urgencias 671
Curaciones 468
Estudio de Laboratorio Clínico 101
Estudio de Radiodiagnóstico 360
Estudio de Ultrasonografía 571
Traslado en Ambulancia 506
Sesión de Hemodiálisis 5,021
Sesión de Quimioterapia 7,090
Intervención de Tococirugía 12,335
Día paciente en Hospitalización 9,272
Intervención Quirúrgica 8,257
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación 1,162
Terapia Psicológica 1,324
Estudio/Procedimiento de Endoscopía 2,713
Sesión de Diálisis 136
ATENCIÓN EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL
Consulta de Medicina Familiar (1) 831
Consulta Dental (Estomatología) 859
Consulta de Especialidades (2) 1,463
Atención de Urgencias 1,365
Día Paciente en Hospitalización 9,272
Día Paciente en Incubadora 9,272
Día Paciente en Terapia Intensiva 44,151
Curaciones 468
Estudio de Laboratorio Clínico 114
Citología Exfoliativa 238
Estudio de Medicina Nuclear 859
Estudio de Electrodiagnóstico 581
Estudio de Radiodiagnóstico 360
Estudio de Ultrasonografía 571
Estudio de Tomografía Axial 2,780
Estudio de Resonancia Magnética 4,494
Estudio/Procedimiento de Endoscopía 2,713
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación 1,676
Sesión de Radioterapia 2,542
Estudio de Anatomía Patológica 238
Intervención Quirúrgica 26,479
Intervención de Tococirugía 12,335
Traslado en Ambulancia 2,229
Sesión de Quimioterapia 7,090
Sesión de Hemodiálisis 5,021
Estudio/Procedimiento de Hemodinámica 46,208
Terapia Psicológica 1,324
Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento (3) 206
Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional 115
Servicio de Banco de Sangre 231
Consulta a Donadores 263
Sesión de Diálisis 136
Servicio de Litotripsia 1,891
ATENCIÓN EN UNIDADES DE TERCER NIVEL
Consulta de Especialidades2 2,309
Atención de Urgencias 3,258
Día Paciente en Hospitalización 9,272
Día Paciente en Incubadora 9,272
Día Paciente en Terapia Intensiva 44,151
Estudio de Laboratorio Clínico 185
Citología Exfoliativa 294
Estudio de Medicina Nuclear 859
Estudio de Electrodiagnóstico 799
Estudio de Radiodiagnóstico 570
Estudio de Ultrasonografía 571
Estudios de Tomografía Axial 2,780
Estudios de Resonancia Magnética 4,494
Procedimiento de Cardiología Intervencionista _ Hemodinámica 46,208
Estudio/Procedimiento de Endoscopía 2,713
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación 2,831
Sesión de Radioterapia 2,542
Sesión de Quimioterapia 7,090
Estudio de Anatomía Patológica 294
Intervención Quirúrgica 40,517
Intervención de Tococirugía 14,356
Traslado en Ambulancia 7,093
Sesión de Hemodiálisis 5,021
Terapia Psicológica 1,324
Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento3 206
Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional 115
Servicio de Banco de Sangre 353
Consulta a Donadores 263
Sesión de Diálisis 136
Servicio de Litotripsia 1,891

1 Incluye las Consultas de Salud en el Trabajo en el Primer Nivel de Atención.

2 Incluye las Consultas de Salud en el Trabajo en el Segundo y Tercer Nivel de Atención.

3 Gabinete de Tratamiento incluye terapias de lenguaje, respiratoria, recreativa, fisiología pulmonar, entre otros tratamientos de gabinete.

Estos costos entraron en vigor el 1 de enero de 2021.

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