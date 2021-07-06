El SAT sigue sin poder ofrecer el número necesario de citas presenciales para los contribuyentes. La semana pasada, informamos sobre algunos casos en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha cancelado los sellos digitales de los contribuyentes por no renovar su e.firma. El problema es que en algunos casos este trámite solamente se puede hacer presencialmente, y durante la pandemia la falta de citas ha sido un problema recurrente en todas las oficinas del SAT. Ahora, como reporta Reforma, la falta de citas está afectando a los contribuyentes de Jalisco. En entrevista con ese medio, Ernesto De la Torre Peredo, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco (CCPGJ), explicó que la escasez de citas presenciales ha causado problemas en trámites, especialmente en la e.firma. De acuerdo con De la Torre, por lo menos 400 contribuyentes en Guadalajara tienen problemas para conseguir citas. Muchos de estos contribuyentes han tenido que viajar a otros municipios para conseguirla. El contador que conoce casos de personas que tuvieron acudir a otros municipios de Jalisco para realizar sus trámites, por ejemplo, hasta Ciudad Guzmán, lo que implica invertir en el traslado.

Lo mismo pasa en Ciudad Juárez

Este escenario se ha dado en todo el país durante el último año y medio. En Ciudad Juárez, el Colegio de Contadores, la Asociación de Contadores y el Colegio de Contadores Públicos han denunciado que los contribuyentes deben esperar más de seis meses para conseguir una cita. Ante este problema, las instituciones han pedido que la autoridad establezca más módulos para citas presenciales o que se permitan las citas remotas. En Ciudad Juárez, el problema principal es la alta de personas morales; en segundo lugar, la e.firma. De acuerdo con los organismos, no hay citas desde mayo de 2020 para ninguno de los dos casos, por lo que podrían ser entre 200 y 300 empresas detenidas por estos trámites. Con información de Reforma y Norte Digital https://www.reforma.com/aprieta-el-sat-y-batallan-con-citas/gr/ htps://nortedigital.mx/retraso-en-citas-del-sat-frena-actividad-economica-en-juarez/

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