Si Interjet no consigue el acuerdo, no podrá pagar los salarios atrasados de los trabajadores. Esta semana se dio a conocer que Interjet debe llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre el pago de impuestos pasados para pagar a sus empleados. Si consigue el acuerdo, la empresa podrá tener acceso al dinero de inversionistas. El problema para los empleados de Interjet es que se encuentran en este mismo escenario desde hace más de cuatro meses. Actualmente, la empresa ya no tiene vuelos, por lo que solamente está acumulando pérdidas. La empresa debe seis quincenas, prestaciones del IMSS, Infonavit y Fonacot, deudas con proveedores. Por si fuera poco, Interjet enfrenta una demanda colectiva de pasajeros afectados por la cancelación de vuelos sin reembolso. De acuerdo con la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), los empleados ya deberían haber cobrado aguinaldo, fondo de ahorro y los meses de salario que no han pagado. Ante todo esto, la Sección 15 de la CTM anunció una audiencia para el próximo 5 de enero. Ese es el último día para que los trabajadores de Interjet reciban sus salarios pasados; de lo contrario, iniciarán una huelga el 8 de enero.

El acuerdo con el SAT

El director general de Interjet, Carlos Rello, ha pedido en varias ocasiones al SAT que la empresa Servicios de Personal del Estado de México, S.A. de C.V. (SPEM) asuma la deuda, Sin embargo, hasta el momento, no se ha llegado a nada. La propuesta de que SPEM pague los impuestos ya se presentó ante la Secretaría de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social, así como a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Interjet está en problemas con el SAT por no pagar 2,947 millones de pesos en impuestos. Por esto, el fisco le embargó cuentas bancarias a la empresa. Con información de Reforma y Proceso https://www.reforma.com/depende-interjet-de-un-acuerdo-con-sat/ar2094103 https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/12/22/empleados-sindicalizados-de-interjet-emplazan-huelga-para-el-de-enero-255004.html

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