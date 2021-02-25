En un comunicado, el laboratorio dijo que el problema se originó por una "diferencia de criterio" en el ejercicio fiscal de 2013. Ayer, el laboratorio mexicano Genomma Lab dio a conocer en un comun...

En un comunicado, el laboratorio dijo que el problema se originó por una "diferencia de criterio" en el ejercicio fiscal de 2013. Ayer, el laboratorio mexicano Genomma Lab dio a conocer en un comunicado de prensa que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar 750 millones de pesos.

Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 – Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LABB) (“Genomma Lab” o “la Compañía”), una de las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos y de cuidado personal en México con creciente presencia internacional, acuerda el pago voluntario de impuestos por Ps. 750 millones, resolviendo así las diferencias de criterio con la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), y refrendando nuestro compromiso con México y el momento por el que atraviesa el país. En el reporte del cuarto trimestre y en los estados financieros de 2020 ya está incorporado el monto del acuerdo. Mediante la realización de este pago, Genomma Lab corrobora su compromiso con México, sin necesidad de buscar un proceso litigioso, en este momento que se requiere del apoyo de todos para afrontar la pandemia. Con este pago se terminan las diferencias de criterio y las auditorías abiertas con el SAT desde los ejercicios fiscales del 2013 a la fecha.

Buen año para Genomma Lab

Como explica el comunicado, la situación se dio por "diferencias de criterio" que iniciaron desde el ejercicio fiscal de 2013. Sin embargo, parece que el pago no causó muchos problemas en las finanzas de la empresa. De acuerdo con Reforma, en 2020 la empresa tuvo una utilidad récord por 1,477 millones de pesos; es decir, 93% más que en 2019, cuando la utilidad fue de 764 millones de pesos. Estos resultados ya toman en cuenta el pago al SAT por 750 millones de pesos. Según explica el periódico, el aumento en ventas y utilidad se debe al lanzamiento de nuevos productos durante 2020. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/le-cobra-el-sat-750-mdp-a-genomma-lab/ar2131919 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tenemos-un-trato-genomma-lab-de-rodrigo-herrera-acuerda-pagar-al-sat-750-mdp-atrasados

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