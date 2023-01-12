El horario anterior de atención y recepción de documentos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente era de 9 a 17 horas El 10 de enero de 2023, la Procuraduría de la Defensa del Contribuye...

El horario anterior de atención y recepción de documentos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente era de 9 a 17 horas El 10 de enero de 2023, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó un acuerdo con el que modificó sus horarios de atención. Se trata del 'Acuerdo General número 002/2023 que establece el horario hábil de atención de los servicios que proporciona la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el de recepción de documentación oficial en las unidades presenciales y virtual de recepción de documentos, notificaciones y archivo'. Con este acuerdo se modificó el similar de fecha 6 de enero de 2021, mismo que se deja sin efectos. Entre los cambios se encuentran los siguientes:

Horario de atención

Se reduce el horario hábil de atención a los contribuyentes. El horario era de 9:00 am a 5:00 pm, y ahora se reduce de 9:00 a 3:00 pm. En este sentido, el mismo cambio se hace al horario hábil para la recepción de documentación oficial dirigida a cualquier unidad de la Procuraduría. No habrá atención a contribuyentes ni recepción de documentación los días inhábiles ni los correspondientes a los periodos generales de vacaciones.

Promociones de vencimiento fatal

Se indica que las promociones de vencimiento fatal (escritos y oficios de autoridades que atiendan requerimientos de la Prodecon, así como acuerdos conclusivos), se consideran presentados oportunamente cuando se ingresen de manera presencial o a través de correo electrónico dentro de la primera hora del horario hábil para la recepción de documentación oficial. Antes solamente se indicaba que dentro de la primera hora del horario normal de labores. En los casos de las solicitudes de servicio de asesoría y orientación, representación y defensa legal, consultas especializadas, quejas y reclamaciones y acuerdos conclusivos, que se presenten a través de medios electrónicos en las direcciones de correo correspondientes, fuera de los horarios establecidos, así como aquellas presentadas en días inhábiles de conformidad con el Acuerdo General 001/2023 Mediante el cual se da a conocer los días inhábiles y los periodos generales de vacaciones de la Prodecon para el año 2023, se considerarán presentadas en el siguiente horario hábil para la recepción de escritos, promociones y oficios, al de su presentación.

Procedimientos y correos electrónicos

No hay modificaciones en cuanto al resto de procedimientos, ni en cuanto a las cuentas de correo electrónico a utilizar.