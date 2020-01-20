El objetivo de la declaración anual es que las morales calculen y paguen el ISR del ejercicio fiscal inmediato anterior. La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) indica que las personas mor...

El objetivo de la declaración anual es que las morales calculen y paguen el ISR del ejercicio fiscal inmediato anterior. La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) indica que las personas morales pagarán el impuesto del ejercicio mediante una declaración que tienen que presentar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. [Ley del ISR 9]. Así que las personas morales tienen hasta el último día de marzo para presentar su declaración anual. En 2020 la fecha límite será el martes 31 de marzo. El objetivo de la declaración anual es que las personas morales calculen y paguen el ISR del ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto de acuerdo a su régimen fiscal.

Contar con la información de los montos de ingresos, deducciones, coeficiente de utilidad, impuestos retenidos, entre otros.

Para pagar por transferencia electrónica a través del banco es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica.

Para ingresar a la declaración se debe contar con RFC, contraseña o e.firma.

El ISR de la declaración anual se calcula según el régimen fiscal:

El SAT indica en su portal que la aplicación para la presentación de la declaración anual de personas morales contiene la funcionalidad de cálculo de cada régimen fiscal. Por eso incluye los formularios fiscales siguientes:

18 Declaración anual. Personas morales.

18 Declaración anual. Personas morales. Opción de acumulación de ingresos.

19 Declaración anual. Personas morales. Consolidación.

19-A Declaración anual. ISR diferido en consolidación fiscal.

20 Declaración anual. Personas morales del régimen simplificado.

21 Declaración anual. Personas morales con fines no lucrativos.

23 Declaración anual. Personas morales del régimen opcional para grupos de sociedades Integradoras.

24 Declaración anual. Personas morales del régimen de los coordinados.

25 Declaración anual. Personas Morales del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

Puedes revisar la información del SAT sobre la declaración anual de personas morales aquí.

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