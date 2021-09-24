Una propuesta del Paquete Económico busca que el límite máximo para la resolución de un acuerdo conclusivo sea de 12 meses. En el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (...

Una propuesta del Paquete Económico busca que el límite máximo para la resolución de un acuerdo conclusivo sea de 12 meses. En el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 14,560 millones de pesos a través de los acuerdos conclusivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Este es un nuevo récord para un semestre. Para el cierre de 2021, la Prodecon estima una recaudación de 20 mil millones de pesos por este monto; 5 mil millones de pesos más que en 2020. En total se suscribieron 601 acuerdos conclusivos. De acuerdo con la Prodecon, en promedio se recuperan 24 millones de pesos por cada uno. Estos datos demuestran la importancia de los acuerdos conclusivos para la Pordecon y los contribuyentes. Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Procuraduría ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco.

Acuerdos conclusivos podrían ser más atractivos en 2022

Una propuesta del Paquete Económico 2022 busca que los acuerdos conclusivos tengan un plazo máximo de 12 meses para resolverse. En entrevista con El Heraldo de México, Luis Fernando Balderas Espinosa, subprocurador de Acuerdos Conclusivos de la Prodecon, explicó que la medida hará que aumente la demanda del acuerdo conclusivo y la recaudación derivada de él. La idea es agilizar el proceso y que se termine en el menor tiempo posible. Con la medida se evitarían las largas prórrogas por parte de la autoridad y se dará certeza jurídica al contribuyente sobre la duración del procedimiento. Con información de El Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/22/prodecon-sat-van-por-mas-recaudacion-para-el-paquete-economico-2022-337557.html

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