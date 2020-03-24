En su entrega de esta semana, Adán Cortés relata lo que aprendió mientras veía Zombieland estando en cuarentena. Al momento de escribir estas líneas me encuentro en casa cumpliendo ya ocho días de ...

En su entrega de esta semana, Adán Cortés relata lo que aprendió mientras veía Zombieland estando en cuarentena. Al momento de escribir estas líneas me encuentro en casa cumpliendo ya ocho días de cuarentena autoimpuesta por seguridad personal. Mis gatos se preguntan en qué momento me largaré para disfrutar del sillón y mi perro está encantando de estar conmigo, echado al lado de mi. La situación ha ido en aumento desde que inició el año y, aunque estoy seguro que podremos sobrellevar esto muy bien, la alacena se va vaciando poco a poco y la gente que cruza hacia el pequeño deportivo que está en contraesquina de mi casa ha ido disminuyendo. El fin de semana, después de hacer una limpieza a conciencia me dispuse a ver la serie o película que se me atravesara en las plataformas de streaming que tengo contratadas. Me encontré con la segunda parte de Zombieland. Debo admitir que no soy muy fan del subgénero de zombis, pero esta comedia me atrajo en su momento y ayer disfruté mucho de la segunda entrega; me hizo recordar la lista de normas de supervivencia inventadas por Columbus, las cuales le ayudan a sobrevivir en el apocalipsis zombi. Para los negocios también hay ciertas normas de supervivencia que nos ayudarán a sobrevivir esta contingencia sanitaria. A continuación tomo algunas de la película y les doy un nuevo significado.

1.- Entrar en calor

NUNCA dejes de prospectar. Eventualmente esto terminará y aquellos que se recuperen más pronto de la inminente crisis económica serán los que siguieron buscando posibles clientes para cuando volvamos a la normalidad. Recuerda que la economía se mueve con las ventas y si nos dormimos ahora, el largo letargo de la cuarentena será más difícil de sobrellevar con relaciones frías y cero conexiones nuevas.

2.- Mata y remata

Una regla de la negociación es no asumir nada, porque al hacerlo puedes estar perdiendo un punto importante que incluso te puede llevar a perder el negocio. Pues bien, dándole un nuevo significado a la regla de la película, en la parte en que le dan dos balazos a los zombies para corroborar que están muertos, hay que decir que no debemos asumir que poque estamos en contingencia nadie comprará. Recuerda que hay sectores que crecen en este momento y a ellos hay que venderles.

3.- Pégate a un tipo duro

Columbus crea esta regla al conocer a Tallahassee, un tipo rudo con el que se alía para sobrevivir. En nuestro caso debemos buscar seguir los pasos de los mejores en nuestra industria, buscar alianzas con empresas especializadas en ventas y tomar capacitación para que en el momento en que tengamos un tiempo muerto, reforcemos nuestros conocimientos y adquiramos nuevos para volver con todo al terminar la contingencia.

4.- Siempre ten copias de seguridad

Este consejo aparece en la película. Nos ayuda a recordar tener toda la información de clientes y formatos en nuestro CRM, nuestra PC, y en una USB para poder trabajar donde sea y si algo se pierde, tener un respaldo en otros lados.

5.- No temas pedir ayuda

Esta regla se añade en la segunda entrega. Es muy importante mostrar solidaridad en tiempos sombríos como éste. Hay que apoyar a las Pymes y a la gente que no tiene el lujo de trabajar de manera formal. Nosotros también debemos ser valientes y entender que pedir ayuda en estas circunstancias es importante. Solos no llegaremos muy lejos y hay mucha gente que ahorita tiene el chip de apoyar; podemos generar nuevas amistades y contactos para sobrevivir.

6.- Disfruta de las pequeñas cosas

Ahora más que nunca esta regla cobra sentido. Los que podemos estar en casa hay que agradecer que en el siglo XXI tenemos internet y más comodidades para llevar esta cuarentena lo mejor posible. En lugar de quejarnos, veamos las ventajas del teletrabajo y mostrémosle a las grandes empresas que estamos listos para llevar esa responsabilidad. Además, haciéndolo beneficiamos al ambiente. Aprendamos a ser agradecidos por tener un trabajo al ver lo que muchas empresas hacen por sus empleados, para que sean productivos y en casa ver lo que gasta una empresa por tener personal. También es momento de leer ese libro que dejaste por falta de tiempo, retomar esos hobbies y demás cosas que importan en tu vida. Si buscas vendedores que busquen soluciones en la adversidad y no solo vean problemas. Contactanos a traves de nuestra pagina: www.vendedores.work.