Esta semana, el fisco ha perseguido deudores y evasores de impuestos. Entre ellos, un fraude fiscal por más de mil millones de pesos, el segundo caso más grande en 25 años. El año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, directivos de Telra Realty, por terminar antes de tiempo un contrato para implementar el programa Movilidad Hipotecaria en 2017. Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a los hermanos ante la Fiscalía. Esto por un presunto fraude de poco más de mil millones de pesos. Este sería el segundo caso de fraude fiscal más grande presentado ante la Fiscalia en 25 años. El caso más grande es el del banquero Carlos Cabal Peniche. En 1993, fue denunciado por un fraude de 173 millones de pesos. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, debido a la inflación, esa suma equivaldría a mil 381 millones de pesos. La Fiscalía ya presentó dos querellas por contribuciones no pagadas en 2017. La primera, contra Rafael Zaga, es por 939.3 millones de pesos por IVA e ISR. Al parecer, en 2017, Rafael declaró 17.7 millones de pesos en ingresos. En realidad, los ingresos fueron de poco más de dos mil millones de pesos. Por esto, debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cerca de 710 millones de pesos en ISR. También se le acusa de omitir el pago de 228 millones de pesos en IVA. La segunda, contra Teófilo Zaga, es por un fraude de 143 millones de pesos por IVA e ISR. Al parecer, en 2017, Teófilo no pagó 98 millones de pesos de ISR ni 44 millones de pesos de IVA.

También va por Miguel Alemán e Interjet

Ayer, el SAT embargó la sede de la Fundación Miguel Alemán. Esto porque Interjet, empresa de Alemán, se encuentra en insolvencia. De acuerdo con la empresa, este embargo es parte de un proceso de finiquito. La propiedad funciona como una garantía para el pago del adeudo. Además de esto, hace casi un mes arrendadoras decomisaron 27 aviones de Interjet porque no pagaron la renta. Con información de Reforma.

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