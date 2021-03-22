La declaración de depósitos en efectivo sirve para cumplir con la obligación de manifestar la declaración mensual y anual de depósitos en efectivo.

La declaración de depósitos en efectivo sirve para cumplir con la obligación de manifestar la declaración mensual y anual de depósitos en efectivo.

Las instituciones del sistema financiero que paguen intereses tienen la obligación de proporcionar anualmente la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes. [Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) 55, IV].

¿Qué es la declaración de depósitos en efectivo?

La declaración de depósitos en efectivo es el trámite con el que las instituciones del sistema financiero deben presentar la información de los depósitos en efectivo de los contribuyentes, al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Quiénes presentan la declaración?

Pero las instituciones del sistema financiero sólo deben presentar la declaración cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular, en una misma institución, exceda de 15,000 pesos, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja.

¿Cuándo se presenta la declaración?

La declaración sirve para cumplir con la obligación de manifestar la declaración mensual y anual de depósitos en efectivo.

Declaración mensual de depósitos en efectivo

Las instituciones del sistema financiero tendrán por cumplida la obligación de proporcionar anualmente la información de los depósitos en efectivo, cuando opten por presentar de manera mensual la información correspondiente. Esto en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. [Reglamento de la Ley del ISR 94]. La declaración mensual se presenta a más tardar el día 10 del mes de calendario inmediato siguiente al que corresponda. [Reglas 3.5.12. Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021]. La información se presenta a través de la forma electrónica IDEM Declaración mensual de depósitos en efectivo, contenida en el Anexo 1, rubro A, numeral 2, de la RMF para 2021. La declaración se obtendrá en el portal del SAT y se podrá presentar a través de los medios señalados en dicho portal, utilizando la e.firma.

Declaración anual de depósitos en efectivo

La declaración anual se presenta a más tardar el 15 de febrero de cada año. La información se proporcionará a través de la forma electrónica IDE-A Declaración anual de depósitos en efectivo, contenida en el Anexo 1, rubro A, numeral 2, de la RMF para 2021. La citada declaración se obtendrá en el portal del SAT y se podrá presentar a través de los medios señalados en dicho portal, utilizando la e.firma. [Regla 3.5.11. RMF para 2021].

¿Cómo se presenta la declaración en línea?

De acuerdo con el portal del SAT, para presentar la declaración de depósitos en efectivo, las instituciones del sistema financiero deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar aquí y dar clic en el botón “INICIAR”. Capturar su RFC y contraseña, e iniciar sesión. Seleccionar Servicios por Internet. Seleccionar Aclaraciones. Seleccionar solicitud. Seleccionar el Trámite DECLARACIONES del apartado Descripción del Servicio. Capturar los datos de la solicitud. Enviar la declaración.

Puedes ver a detalle la información sobre la declaración de depósitos en efectivo que tiene el SAT en su portal de internet aquí.

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