El SAT exhortó a donatarias para que aseguren la claridad sobre el uso de donativos y mantengan sus beneficios fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un recordatorio a todas...

El SAT exhortó a donatarias para que aseguren la claridad sobre el uso de donativos y mantengan sus beneficios fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un recordatorio a todas las Donatarias Autorizadas, indicándoles que tienen hasta el 31 de mayo de 2024 para presentar su Declaración de Transparencia correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Esta declaración es crucial para mantener la transparencia en la gestión de los donativos recibidos y asegurar la continuidad de los beneficios fiscales que disfrutan estas organizaciones.

Importancia de la Declaración de Transparencia

La Declaración de Transparencia tiene como principal objetivo fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las donatarias, proporcionando detalles claros sobre los montos recibidos, el uso y destino de los donativos, y las actividades realizadas que benefician al país. Esta acción no solo cumple con un requisito fiscal sino que también promueve una mayor responsabilidad y credibilidad dentro del sector sin fines de lucro.

Consecuencias de no cumplir

El fisco enfatizó que las Donatarias Autorizadas deben ser conscientes de que el incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones severas, incluyendo la posibilidad de ser dadas de baja como receptoras autorizadas de donativos. Además, es esencial que la información presentada sea congruente con la declaración anual de ingresos para evitar discrepancias que puedan llevar a revisiones o penalizaciones adicionales.

Beneficios fiscales para Donatarias Autorizadas

Al estar autorizadas por el SAT, estas organizaciones gozan de un estatus especial que las exime del pago del impuesto sobre la renta (ISR) por los ingresos que obtienen. Además, cuentan con otros beneficios fiscales que facilitan su operación y crecimiento. La Ley del ISR requiere que estas entidades mantengan accesible al público la información relativa a sus donativos, que puede ser consultada a través del Portal del SAT o del minisitio dedicado a las Donatarias Autorizadas.