Si una persona quiere obtener una pensión, pero dejó de cotizar o sus semanas no están vigentes tiene diferentes alternativas Cuando las personas dejan un trabajo, porque renuncian o las despiden, ...

Si una persona quiere obtener una pensión, pero dejó de cotizar o sus semanas no están vigentes tiene diferentes alternativas Cuando las personas dejan un trabajo, porque renuncian o las despiden, dejan de cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto se debe a que sus patrones dejan de pagar sus cuotas obrero patronales y pierden sus derechos de seguridad social, como lo es la pensión. De acuerdo con Norma Arzate, especialista en Seguridad Social y legislación laboral, si una persona quiere obtener una pensión, pero dejó de cotizar o sus semanas no están vigentes tiene diferentes alternativas. A través del video “Formas de reactivar tus cotizaciones para pensión IMSS”, la especialista explicó las formas en las que se pueden reactivar las cotizaciones para obtener una pensión del IMSS. Ya sea una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez:

De cesantía en edad avanzada. Si la persona es mayor de 60 años y menor de 65 años y se encuentra dado de baja del régimen obligatorio debe solicitar una pensión de cesantía en edad avanzada.

Si la persona es mayor de 60 años y menor de 65 años y se encuentra dado de baja del régimen obligatorio debe solicitar una pensión de cesantía en edad avanzada. De vejez. Si la persona tiene 65 años de edad o más y se dio de baja del régimen obligatorio después de cumplir 65 años debe solicitar una pensión de vejez.

Las formas de reactivar tus cotizaciones para pensión IMSS

Arzate explicó que si una persona quiere reactivar sus derechos dentro del IMSS, tiene tres opciones:

La más sencilla es simplemente obtener un empleo con un patrón que te registre dentro del régimen obligatorio del Seguro Social. En este caso, el IMSS puede revisar que realmente existe una relación laboral y que existe un patrón y un trabajador, y que no solamente se están pagando las cuotas obrero patronales.

con un patrón que te registre dentro del régimen obligatorio del Seguro Social. En este caso, el IMSS puede revisar que realmente existe una relación laboral y que existe un patrón y un trabajador, y que no solamente se están pagando las cuotas obrero patronales. La segunda es entrar como persona trabajadora del hogar , que es una opción para quienes de manera remunerada realizan actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral.

, que es una opción para quienes de manera remunerada realizan actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral. La tercera es entrar como persona trabajadora independiente, que es una opción para personas que realizan alguna actividad: técnicos, profesionistas, comerciantes, quienes trabajan a través de plataformas digitales, etcétera. Son trabajadores independientes que de alguna manera son sus propios patrones, y no tienen una relación laboral formal con nadie y están registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto es muy importante, porque es el soporte que pide el consejo técnico.

El trabajador independiente tiene beneficios como el trabajador con un patrón y la persona trabajadora del hogar. Tiene atención médica, hospitalaria, farmacéutica, rehabilitación, para el asegurado y su familia. Además, cuenta con ahorro para el retiro y pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez. Pero la especialista aclaró que para reactivar las cotizaciones para una pensión del IMSS, se debe analizar cada caso, porque se tienen que cumplir los requisitos y se debe hacer un traje a la medida. Puedes ver el vídeo “Formas de reactivar tus cotizaciones para pensión IMSS” aquí: