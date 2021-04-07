Debido a las grandes cantidades de dinero y a la poca fiscalización del SAT, el futbol es un terreno fértil para el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental que actualmente tiene 36 países miembros. La finalidad del GAFI es fijar estándares y promover la implementación de medidas legales para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. En México, el GAFI se ha enfocado desde 2008 en el futbol. Las enormes transacciones por jugadores y la falta de transparencia en las operaciones han hecho de este deporte un área susceptible del lavado de dineroy el fraude fiscal.

Delitos fiscales y fútbol mexicano

En 2019, la Liga MX y la UIF firmaron el Convenio de Colaboración para el Sano Desarrollo de la Industria del Futbol Mexicano. Uno de los objetivos principales del convenio es combatir las prácticas ilegales que se dan regularmente en el deporte. En México, la más común es el doble contrato. Estos se realizan para repartir la cantidad de sueldo que un jugador percibe en dos contratos distintos. En un contrato, avalado por el propio club y reportado ante la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y el SAT, se representa una cantidad de sueldo para el jugador. Por medio de otro contrato, expedido por una empresa desconocida, se salda el resto de los ingresos por concepto de cesión de derechos de imagen. Sobra decir que la cantidad del primer contrato (la que es reportada ante las autoridades), es mucho menor a la segunda. Así, la autoridad podría tomar en consideración únicamente el primer contrato para calcular las retenciones de ISR y las cuotas de seguridad social. Además, como explica Reforma, si los jugadores tienen una residencia fiscal en otro país con tasas más bajas, pueden reportar los ingresos del segundo contrato en estas jurisdicciones. Por último, están los pagos inusuales que no se dan en otros industrias. Por ejemplo, las regalías por préstamos de jugadores, bonos de desempeño, etc. De acuerdo con Reforma, el SAT no tiene personal especializado para fiscalizar estos conceptos.

Por ahora, la liga no debe transparentar sus acciones

A finales del año pasado el Senado debía legislar reformas a la Ley Antilavado; sin embargo, se decidió posponer el proceso hasta febrero de 2021. Hasta el momento, todavía no se discute la reforma a la ley. De acuerdo con ESPN, esto tuvo un efecto directo en la Liga MX, pues la GAFI solicitó a los países miembros que regularan las actividades vulnerables al lavado de dinero, como el fútbol. En México, esto iba a pasar con las reformas a ley. Los cambios implicarían que todas las operaciones superiores a 350 mil pesos deberán ser reportadas ante la Secretaría de Hacienda. Además, todas las personas involucradas económicamente con el deporte deberán acreditar la procedencia de sus recursos. Lo más probable es que estos cambios se incluyan en la próxima discusión de la reforma a la ley. Con información de Reforma, ESPN y El Economista https://www.reforma.com/evasion-de-impuestos-tentacion-en-futbol-mexicano/gr/ https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/\_/id/7921781/liga-mx-ley-antilavado-transparencia-reformas-2021 https://www.eleconomista.com.mx/deportes/La-tarea-de-frenar-el-lavado-de-dinero-en-el-futbol-mexicano-20200319-0140.html

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