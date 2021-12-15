La principal filial española de la multinacional mexicana tendrá que pagar una multa de 456 millones de euros.

El Poder Judicial de España recientemente confirmó, casi por completo, una multa impuesta a la principal filial española de la multinacional mexicana Cemex. De acuerdo con El País, se trata de una multa de 456 millones de euros impuesta por la autoridad hacendaria de España.

Hacienda sanciona a la filial española

Como parte de la sentencia, los jueces que analizaron el caso rechazaron un recurso presentado por Cemex España, y respaldaron las tesis de la inspección realizada por la autoridad hacendaria española. El artículo indica que el litigio se remonta a 2011, cuando la Agencia Tributaria española impuso la sanción más elevada jamás impuesta por Hacienda hasta entonces, por irregularidades en el impuesto de sociedades.

Cemex simuló operaciones en España para evadir impuestos

En concreto, la autoridad fiscal española acusó a Cemex España, de haber engordado artificialmente sus pérdidas entre 2006 y 2009 a través de operaciones simuladas, con el único objetivo de conseguir beneficios fiscales para los ejercicios posteriores. Cemex España presentó un recurso de casi 400 páginas, tratando de defender la legalidad de sus operaciones y de combatir la multa. Esto lo trató de hacer alegando prescripción y otros defectos de forma. Pero la sentencia de los jueces desmontó uno tras otro los argumentos de la compañía, y se alineó con Hacienda. La sentencia recoge y avala el contenido de la resolución sancionadora de la autoridad fiscal española, que indica que el fin de múltiples operaciones realizadas por Cemex consistieron en reducir su carga tributaria. Esto mediante la deducción de los diferentes gastos fiscales artificialmente creados o colocados en España por el grupo mundial Cemex para reducir la base imponible de su filial española.

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