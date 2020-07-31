El Inegi señaló que derivado de la actual emergencia sanitaria, durante el segundo trimestre del año, el PIB sufrió una disminución histórica que supera la de 1995 y 2009 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que durante el segundo trimestre de 2020, la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) arrojó una disminución del 17.3% frente al trimestre anterior, y tuvo una reducción real de 18.9% en su referencia anual. Julio Santaella, titular del Inegi, señaló que, “la fuerte contracción trimestral del Producto Interno Bruto estimada en 2020-T2 (-17.3% t/t) es la mayor en la historia de este indicador macroeconómico y supera con creces las bajas en 1995-T1 (-5.8%) y 2009-T1 (5.1%)”. https://twitter.com/SantaellaJulio/status/1288798880608464896 El instituto explicó que, durante el primer semestre de 2020, el PIB oportuno presentó una disminución del -10.5% respecto al mismo periodo en 2019, con series desestacionalizadas. Añadió que el PIB de las actividades primarias fue de -2.5%, mientras que para las secundarias descendió a -23.6%, y para las terciarias se redujo a -14.5%, durante el segundo trimestre de este año con relación al trimestre que le precede. Por otra parte, informó que en la comparativa anual, el PIB de las actividades primarias fue de -0.3%, para las secundarias cayó a -26%, y el de las terciarias se redujo en -15.6%, durante el mismo periodo. Santaella informó que, “para dimensionar la severa contracción del Producto Interno Bruto estimada para 2020-T2 (-17.3% t/t), tenemos que remontarnos a 2011 para observar estos niveles de este indicador macroeconómico”. El titular del instituto puntualizó que se hilvanaron 5 trimestres consecutivos de variaciones anuales negativas de este indicador macroeconómico. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/sat-alcanza-recaudacion-historica-de-grandes-contribuyentes/ TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/conoce-al-nuevo-director-del-centro-federal-de-conciliacion-y-registro-laboral/ Con información del Inegi.

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