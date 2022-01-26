Muchas mujeres después de usar la queratina y quedar encantadas con los resultados, deciden ir un paso más allá y tinturarse el cabello. Pero…. ¿Puedo teñirme el cabello después de un tratamiento de keratina?. Cualquier peluquero o experto en queratina te dirá que debes esperar al menos dos semanas antes de teñirte el cabello. Si te tiñes el cabello inmediatamente después de una terapia capilar, no obtendrás los resultados completos. Cuando te lo tiñes menos de dos semanas después de tu tratamiento de keratina, el color de tu cabello podría verse irregular porque tus mechones de cabello no se tiñerian nada. Esto se debe a que la queratina aplicada en tu cabello ha cubierto tus mechones, lo que dificulta que los colorantes penetren en él y hagan su magia. Por lo tanto no te puedo asegurar que estarás contenta con los resultados de tu coloración si decides hacerlo inmediatamente después de una aplicación de queratina. Siempre se recomienda teñir el cabello antes de aplicar un producto de queratina, en lugar de después.

Decoloración del cabello después del tratamiento de Keratina

En este punto debemos ser claros: algo que nunca debes hacer es decolorar tu cabello después de un tratamiento. De hacerlo corres el riesgo de que te quedes con parches, lo cual no es un bueno para tu apariencia. Si Realmente no hay forma de evitar esto. Si realmente quieres decolorar tu cabello después de una terapia de keratina, solo tendrás que tener paciencia. Si bien debes esperar dos semanas antes de teñirte o decolorarte el cabello, para la decoloración tendrás que esperar hasta que los efectos de tu tratamiento capilar ya no se noten. Si eres terco, no intentes decolorarte el cabello tú mismo. Ve a un salón para que puedan prevenir una decoloración grave y posibles daños.

Matizador para el cabello después del tratamiento de Keratina

Es normal que tu cabello se vuelva un poco cobrizo después de un tratamiento de queratina, especialmente si tu cabello es más claro. Para combatir esto, usa shampoo matizador azul. Esto eliminará los matices amarillos de tu cabello. Si bien debe esperar al menos dos semanas para otros tratamientos después de administrar la queratina, puede usar un champú matizador de inmediato . Solo recuerda que no puedes mojarte el cabello durante las 48 horas posteriores a la terapia capilar. Pero después de ese tiempo, puede usar sin problema cualquier matizador. Usa el champú una vez por semana hasta que veas los resultados que buscas. Entonces, ¿se puede teñir el cabello después de un tratamiento de keratina? Si, y si aún no estás seguro, habla con tu estilista. Ellos podrán ayudarte a obtener los resultados que deseas sin arruinar tu tratamiento o tu cabello. Solo recuerda que, en la mayoría de los casos, deberás tener mucha paciencia. Si quieres saber más sobre cómo aplicar correctamente un matizador, haz clic aquí. Espero que hayas aprendido algo de este blog. ¡Espero verte en nuestras otras publicaciones!