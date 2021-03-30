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La SCJN concluyó que para determinar la cuota tributaria por concepto del impuesto sobre nóminas, debe aplicarse una tasa fija a la base gravable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente publicó una tesis de jurisprudencia relacionada con el impuesto sobre nóminas.

Criterios distintos en relación con el impuesto sobre nóminas

Dos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron en distinto sentido, sobre el principio de proporcionalidad tributaria en relación con el impuesto sobre nóminas:

Un tribunal arribó al convencimiento de que en el caso debe aplicarse una tasa progresiva por ser la herramienta más útil para gravar la riqueza.

El otro tribunal advirtió que el tributo analizado no grava la riqueza sino las erogaciones. Por eso, determinó que debe aplicarse una tasa fija.

Para el impuesto sobre nóminas debe aplicarse una tasa fija

En este contexto, la Segunda Sala de la SCJN concluyó que para determinar la cuota tributaria por concepto del impuesto sobre nóminas debe aplicarse una tasa fija a la base gravable. Esto es para salvaguardar el principio constitucional de proporcionalidad tributaria. [Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 31, fracción IV]. La SCJN consideró que, por mandato constitucional, los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva. Esto es aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos.

La tarifa progresiva se vincula con los tributos que gravan la riqueza

Además, señaló que la tarifa progresiva es una herramienta que permite acercarse a la capacidad contributiva de los contribuyentes. Pero aclaró que esa aseveración se vincula con los tributos que gravan la riqueza. Por eso, la SCJN indicó que con el objetivo de salvaguardar el principio de proporcionalidad tributaria, para la determinación del impuesto sobre nóminas, a la base gravable debe aplicarse una tasa fija para calcular la cuota tributaria a cargo del contribuyente. Esto lo publicó la Segunda Sala de la SCJN. Mediante la emisión de la tesis de jurisprudencia constitucional 2a./J. 59/2020 (10a.). Puedes revisar la tesis aquí o en el Semanario Judicial de la Federación / Criterio de búsqueda: Impuesto sobre nóminas / Catálogo: 2a./J. 59/2020 (10a.) / Publicación: 5 de marzo de 2021.

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