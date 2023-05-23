Actualmente, el sector de la construcción ha generado un impacto considerable en el medio ambiente, contribuyendo a la contaminación atmosférica, por lo que conforme pasa el tiempo se han estado bu...

Actualmente, el sector de la construcción ha generado un impacto considerable en el medio ambiente, contribuyendo a la contaminación atmosférica, por lo que conforme pasa el tiempo se han estado buscando alternativas como los productos de poliestireno, que logren disminuir la contaminación ambiental con prácticas que reducen el uso de materiales que pueden llegar a ser contaminantes. Estos productos se visualizan como el nuevo material del futuro en la industria, pues según un artículo publicado por “El Financiero”, unos investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro comprobaron la efectividad del poliestireno expandido en los procesos de construcción, siendo alentadores los resultados. Al ser un material muy versátil, el poliestireno expandido (EPS) cuenta con diversas aplicaciones en los procesos de construcción, en los cuales se destacan:

Aislamiento térmico: este material brinda a todas las construcciones una cualidad térmica aportando resistencia a las condiciones climatológicas. El poliestireno expandido reduce el tiempo que el calor o el frío se tarda en pasar por un muro o techo. El poliestireno expandido reduce el uso de climas o calentadores que se usan para regular la temperatura creando un ahorro energético en uso de combustibles fósiles. A diferencia de otros materiales el poliestireno expandido no pierde su capacidad térmica conforme pasan los años.

este material brinda a todas las construcciones una cualidad térmica aportando resistencia a las condiciones climatológicas. El poliestireno expandido reduce el tiempo que el calor o el frío se tarda en pasar por un muro o techo. El poliestireno expandido reduce el uso de climas o calentadores que se usan para regular la temperatura creando un ahorro energético en uso de combustibles fósiles. A diferencia de otros materiales el poliestireno expandido no pierde su capacidad térmica conforme pasan los años. Aligeramiento de estructuras: gracias a sus propiedades, el poliestireno logra reducir la huella de carbono de la construcción al permitir tener un edificio más esbelto. Por su baja densidad el poliestireno permite obtener losas aligeradas, disminuyendo el peso total de la estructura, logrando usar menos material estructural reduciendo la huella de carbono de todo el edificio

gracias a sus propiedades, el poliestireno logra reducir la huella de carbono de la construcción al permitir tener un edificio más esbelto. Por su baja densidad el poliestireno permite obtener losas aligeradas, disminuyendo el peso total de la estructura, logrando usar menos material estructural reduciendo la huella de carbono de todo el edificio Relleno de subsuelos: el poliestireno expandido es utilizado como relleno de subsuelos, perfecto para cimentaciones y estabilización de suelos, ya que no se degrada con el tiempo y cuenta con gran resistencia a la humedad.

Así como estas, existen muchas otras aplicaciones para el poliestireno expandido, dentro de sus múltiples usos se encuentran:

Amortiguador de impactos

Protección de rayaduras y movimientos

Uso alimenticio

Creación de figuras, moldes y figuras

En general, el poliestireno expandido es utilizado como relleno de subsuelos, perfecto para cimentaciones y estabilización de suelos ya que no se degrada y no absorbe las grandes cantidades de agua que absorbe la tierra compactada regular permitiendo alargar la vida útil del asfalto, concreto o estructura que esta colocada arriba del poliestireno al evitar que tenga asentamientos. Tecnopol es una empresa experta en poliestireno expandido que ofrece a sus clientes una variedad de productos para brindarles la mejor opción de aislamiento térmico, así como una solución eficaz para la industria de la construcción.