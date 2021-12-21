Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo también Televisa pagará 15 mil mdp en las primeras semanas del próximo año por su fusión con Univisión El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó durante su conferencia de prensa que dos grandes empresas dedicadas a telefonía pagaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 28 mil millones de pesos (mdp) que adeudaban por impuestos. Durante esta conferencia, el mandatario no quiso comentar el nombre de la empresa hasta asegurar el pago, pero informó que una compañía entregó en una sola operación 28 mil millones de pesos, mientras que, por su parte, Televisa anunció que, durante las primeras semanas del próximo año, realizará un pago de 15 mil mdp a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajo el concepto de fusión con la empresa Univisión. El mandatario comentó que este tipo de recaudaciones a grandes contribuyentes ayudó al país a no incrementar la deuda y así enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19. "Hace dos días me informó la directora del SAT que una empresa operadora telefónica pagó 28 mil mdp, hace unos días, poco a poco, nada más quiero cerciorarme si ya cayó al cajón... Y también la fusión de Televisa con Univisión 15 mil mdp, nada más que no alcanzó para que nos pagaran a fin de año", mencionó.

Incentiva la inversión extranjera

Además, el presidente lamentó las grandes injusticias que existieron en el pasado, ya que mientras los grandes bancos y empresas no pagaban impuestos, eran los trabajadores quienes debían de hacerlo, y además mencionó que el cambio para evitar la corrupción ha permitido mayor confianza en el país, así como un incremento en la inversión extranjera en México. Derivado de esto recordó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó que en su país las grandes corporaciones no pagan impuestos o lo que les corresponde en función de sus ingresos. Asimismo, aseguró que esta estrategia de recaudación es lo que hace la diferencia con los gobiernos anteriores, puesto que ya no hay privilegios fiscales para nadie, ya que era una gran injusticia que todos pagaran impuestos, incluso el campesino más pobre pero no las grandes empresas. "Es lo bueno de la democracia que no haya gobiernos de minorías que el gobierno no esté al servicio de un grupo que no sea un comité al servicio de una minoría, sino que represente a todos, a ricos y pobres no un gobierno faccioso. Eso es lo que a nosotros nos ha ayudado mucho", concluyó el presidente.