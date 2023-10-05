La aerolínea aún no posee la concesión necesaria para operar como servicio público de transporte aéreo nacional e internacional La tan esperada reaparición de Mexicana de Aviación ha generado controversia, ya que, a pesar de haber habilitado su sitio web y ofrecer vuelos al público, la aerolínea aún no posee la concesión necesaria para operar como servicio público de transporte aéreo nacional e internacional. Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija), ha destacado las irregularidades en este proceso. Según Casas, Mexicana de Aviación necesita la concesión otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), un documento que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, hasta el momento, este paso crucial no ha tenido lugar, lo que plantea preguntas sobre la legitimidad de los vuelos que la aerolínea está ofreciendo. Además, la aerolínea no ha obtenido el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC, por sus siglas en inglés) de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Este certificado implica cumplir con una serie de requisitos, como la descripción detallada de la estructura de la aerolínea, los tipos de aeronaves a utilizar, los talleres de mantenimiento, las rutas y tarifas, entre otros aspectos. Obtener el AOC puede llevar al menos un año y es esencial para operar legalmente. Además de la falta de certificación, Casas destacó la necesidad de que Mexicana de Aviación tenga los aviones con los que planea operar. Esta información es fundamental para establecer la capacidad operativa, los costos y las tarifas para los consumidores. Sin estos elementos en su lugar, la comercialización de boletos es una violación flagrante de la Ley de Aviación Civil, su reglamento y varios acuerdos internacionales. La situación plantea cuestiones no solo sobre la legalidad de las operaciones actuales de Mexicana de Aviación, sino también sobre el cumplimiento de los derechos nacionales e internacionales. La aerolínea está siendo acusada de ignorar las normativas que fueron evaluadas para el retorno de México a la Categoría 1 en seguridad aérea. Al ser una empresa de participación estatal mayoritaria, sus trabajadores y funcionarios están sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal, lo que podría tener implicaciones legales significativas. Este caso plantea preocupaciones fundamentales sobre la seguridad, la legalidad y la transparencia en el funcionamiento de las aerolíneas, cuestionando el proceso regulatorio y la supervisión de la industria aérea en México.

Denuncian competencia desleal

El subsidio gubernamental, que permite a Mexicana de Aviación ofrecer tarifas más bajas, ha generado preocupaciones sobre la equidad en la competencia entre las aerolíneas nacionales. "Van a competir en condiciones desiguales con las aerolíneas nacionales. Están queriendo desplazar un negocio legítimo y que paga impuestos por un negocio subsidiado", comentó María Larriva, una especialista en el sector aéreo. Uno de los puntos de desacuerdo es que la nueva aerolínea, a pesar de su anuncio comercial, aún no cuenta con los aviones necesarios para operar las rutas. Esta falta de infraestructura ha generado escepticismo entre los observadores del mercado, especialmente considerando que se espera que Mexicana de Aviación comience a operar antes del 2 de diciembre. El hecho de que esta oferta subsidiada llegue en un momento en el que la industria de la aviación ha estado luchando debido a la pandemia, ha añadido más controversia al asunto. "¿Cómo le pedimos a las aerolíneas nacionales establecidas que paguen impuestos, que respeten slot y que compitan honestamente en las rutas? Es algo desafortunado", agregó Larriva.