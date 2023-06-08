La autoridad fiscal señaló a las organizaciones que no cumplieron con la declaración informativa para garantizar la transparencia del uso y destino de los donativos recibidos Las donatarias autoriz...

La autoridad fiscal señaló a las organizaciones que no cumplieron con la declaración informativa para garantizar la transparencia del uso y destino de los donativos recibidos Las donatarias autorizadas son aquellas organizaciones que obtienen la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir donaciones deducibles de impuestos. Estas organizaciones pueden ser fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, instituciones educativas, entre otras. El 6 de junio de 2023, el SAT reconoció y agradeció el esfuerzo y compromiso de las 9 mil 859 donatarias autorizadas que cumplieron con sus obligaciones fiscales.

Declaración del uso y destino de los donativos

La autoridad fiscal indicó que dichas organizaciones cumplieron oportunamente con la presentación de la “Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Identifican donatarias autorizadas incumplidas

El SAT también informó que, a través de la Administración General Jurídica, se identificó a 923 organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles que no cumplieron con esta obligación, la cual tenía como fecha límite de presentación el 31 de mayo de 2023. Las organizaciones de la sociedad civil o fideicomisos sin fines de lucro, cuentan con la aprobación del SAT para recibir donativos deducibles del ISR, y son consideradas como no contribuyentes de dicho impuesto. Por lo anterior, la declaración informativa de transparencia constituye una de las obligaciones fiscales que tienen las donatarias con motivo de su autorización y permite generar confianza respecto al uso del patrimonio, así como credibilidad con relación a las actividades que realizan. El SAT señaló que el incumplimiento de dicha obligación constituye una infracción a las disposiciones fiscales, que se sanciona con una multa actualizada en términos del Código Fiscal de la Federación, por un monto de 102 mil 60 pesos.