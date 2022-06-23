El SAT recaudó 42,801 millones de pesos de grandes contribuyentes de enero a marzo de este año De enero a mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró a través de la fiscalización y corrección, una recaudación 4.1 por ciento menor a grandes contribuyentes, en comparación con el mismo periodo de 2021.

Sin embargo, registra un incremento de 171.5 por ciento frente al primer año de la actual administración federal. De acuerdo con La Jornada, el monto cobrado mediante mecanismos de corrección se ha ido reduciendo desde 2020 (acumulados a mayo), pero aún representa recursos equivalentes a 2.5 veces el costo anual del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Como reportamos, autoridad fiscal recaudó 42,801 millones de pesos a grandes contribuyentes de enero a marzo, lo que representa 30.5% de la recaudación secundaria total, pero se trata de la proporción más baja desde el inicio de esta administración, de acuerdo con El Economista. Durante el primer trimestre de 2022, el SAT fiscalizó a 270 grandes contribuyentes, lo que representó un incremen­to de 72% con respecto al 2018, antes de que comenzara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Fiscalización genera mayores ingresos

Datos del SAT revelan que el rubro de la fiscalización es el que más ingresos genera, aunque el fisco mexicano ha mejorado la captación de recursos por recaudación y vía grandes contribuyentes. Al corte de mayo del 2022 se reportó que 36 de cada 100 pesos se obtuvieron por fiscalización. Asimismo, cifras del reporte de Ingresos del Gobierno Federal revelan que recaudación y los grandes contribuyentes representaron cada uno 32% del total. La eficiencia recaudatoria del SAT tiene tres ejes fundamentales: el cumplimiento de obligaciones fiscales, la vigilancia profunda y la cobranza coactiva. El órgano recaudador reiteró su estrategia de fiscalizar a los grandes contribuyentes. En el sexenio estima cobrarles vía auditoría alrededor de un billón 72 mil 332 millones de pesos, 1.7 veces lo que en la administración de Enrique Peña Nieto, reporta La Jornada. Además de los grandes contribuyentes, a mayo de 2022 el organismo reportó que por actos de fiscalización general obtuvo 85 mil 841 millones de pesos, 9.4 por ciento menos que entre enero y mayo del año pasado; mientras por “acciones de vigilancia y control a los contribuyentes”, designadas eficiencia recaudatoria, ingresó 77 mil 988 millones de pesos, un incremento anual de 65.4 por ciento. En total, los programas de auditoría, revisión y corrección sumaron una recaudación de 241 mil 134 millones de pesos entre enero y mayo recientes, 8.4 por ciento más que en el lapso comparable de 2021.