El año pasado se pospuso la presentación formal de la iniciativa para regular la subcontratación laboral para febrero de este año. En entrevista con El Contribuyente, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Héctor Márquez, aseguró que en pláticas con funcionarios de la Secretaría del Trabajo la autoridad ha asegurado que la iniciativa para regular el outsourcing sería presentada durante este periodo de sesiones, que comprende del 1 de febrero al 30 de abril de 2021. "Lo que hemos escuchado a la gente de la Secretaría del Trabajo es que ellos estarán enviando una nueva iniciativa la cual será atendida todavía dentro de este periodo legislativo. El tema es que está muy cargado el periodo legislativo, pero bueno, sabemos que podría llegar esa nueva propuesta de reforma en estos días". El representante empresarial dijo que si bien no tienen conocimiento de lo que vendrá en la iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo federal para regular el outsourcing, sí han notado una disposición positiva por parte de la autoridad para escuchar a la iniciativa privada. "Sí, han estado pues muy abiertos, en efecto. Han aceptado cada vez que se busca el diálogo al respecto y han escuchado sin prometernos que lo que escuchan vaya a quedar. Pero sí, honestamente de aplaudirse que sí han aceptado las conversaciones".

La propuesta de la AMECH

La AMECH presentó una propuesta para eliminar la subcontratación laboral ilegal manteniendo el legal. Su propuesta consta de tres partes: "Hemos propuesto tres cosas, que, número uno, ayude a mantener y generar empleo formal. Número dos, acabar con todas las empresas evasoras o que hayan hecho evasión fiscal y, número tres, para que progrese, para que mejore el trabajo digno, que incluya evitar cortes de la antigüedad o que la gente no tenga seguridad social". Estas propuestas, dijo Héctor Márquez, han sido planteadas ante la autoridad e incluso las han estudiado de manera conjunta. Márquez mencionó que uno de los puntos que se ha pedido a la autoridad es que conceda tiempo suficiente para implementar los cambios administrativos necesarios. "Hemos pedido que se revise un tiempo de implementación. Pedimos por lo menos seis meses para ir implementando los cambios que se digan". Adicionalmente, comentó que en un momento de crisis económica como el generado por la pandemia, hay que tener cuidado para que este tipo de iniciativas no generen incertidumbre y, por tanto, alejen la inversión. "Si tienes una reforma laboral genera incertidumbre respecto a qué viene en los cambios, lo que detiene la inversión, que es lo único que general empleo".

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