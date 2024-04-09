Existe un límite global para las deducciones personales, el cual es el que resulte menor entre 5 UMA anuales y el 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluidos aquellos por los que no ...

Existe un límite global para las deducciones personales, el cual es el que resulte menor entre 5 UMA anuales y el 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluidos aquellos por los que no se pague el impuesto En México, las deducciones personales permiten a los contribuyentes disminuir su base gravable para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Dichas deducciones están pensadas para reconocer y aliviar ciertas cargas económicas que enfrentan los contribuyentes. A continuación, se detallan las principales deducciones personales aplicables en la declaración anual que se presenta en 2024:

Gastos médicos, dentales y hospitalarios

Pueden deducirse los pagos realizados por estos conceptos, siempre y cuando no hayan sido reembolsados por algún seguro y los servicios hayan sido prestados por profesionales debidamente titulados. Incluye gastos de psicología y nutrición, bajo ciertas condiciones.

Gastos funerarios

Se pueden deducir los gastos funerarios hasta el límite establecido por la ley, que generalmente es una cantidad máxima determinada en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Donativos no onerosos ni remunerativos

Son deducibles los donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, con ciertos límites y condiciones.

Intereses reales devengados y pagados por créditos hipotecarios

Utilizados para la adquisición de vivienda propia, con límites establecidos en la ley.

Aportaciones voluntarias al SAR

Incluyen las aportaciones complementarias de retiro, aportaciones voluntarias y aportaciones a planes personales de retiro, hasta el límite que establece la ley.

Primas por seguros de gastos médicos

Tanto del contribuyente como de su cónyuge e hijos, siempre que estos últimos no perciban ingresos anuales superiores al mínimo.

Transporte escolar de descendientes

En algunos casos, cuando el servicio de transporte es obligatorio por el colegio.

Gastos de educación formal

Pagos de colegiaturas desde preescolar hasta bachillerato o su equivalente, con topes máximos de deducción establecidos por nivel educativo.

Consideraciones importantes

Límite global de deducciones: Existe un límite global para las deducciones personales, el cual es el que resulte menor entre 5 UMA anuales y el 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluidos aquellos por los que no se pague el impuesto.

Existe un límite global para las deducciones personales, el cual es el que resulte menor entre 5 UMA anuales y el 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluidos aquellos por los que no se pague el impuesto. Requisitos de documentación: Para que estas deducciones sean válidas, es fundamental contar con todos los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) que respalden los gastos realizados.

Para que estas deducciones sean válidas, es fundamental contar con todos los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) que respalden los gastos realizados. Declaración anual: Estas deducciones se deben incluir en la declaración anual del ISR para que puedan ser consideradas y disminuir así la carga tributaria del contribuyente.

Los contribuyentes deben mantenerse al día con las disposiciones fiscales, porque estas pueden cambiar. Se recomienda consultar a un asesor fiscal o visitar el sitio web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener la información más actualizada y detallada sobre las deducciones personales.