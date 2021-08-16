Los empleos permanentes en la entidad están aumentando debido a la reforma a la subcontratación. En julio se generaron 28 mil puestos de trabajo permanentes en Nuevo León; esto representa un récord...

Los empleos permanentes en la entidad están aumentando debido a la reforma a la subcontratación. En julio se generaron 28 mil puestos de trabajo permanentes en Nuevo León; esto representa un récord para la entidad desde que se empezaron a llevar registros en el 2000. Como señala Reforma, el empleo permanente total alcanzó un millón 524 mil puestos al cierre de julio; esto también representa un récord histórico. En entrevista con el mismo medio, Antonio Guerra, del despacho Guerra Gómez Abogados, explicó que el aumento está relacionado con la reforma al outsourcing. Así, muchos trabajadores que antes estaban subcontratados pasaron a formar parte de la nómina, lo que eleva los números de empleos permanentes.

Creación de empleos permanentes en el país

La semana pasada el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la creación de 116,543 puestos nuevos de trabajo en julio del presente año. En un comunicado el organismo informó que para el 31 de julio de 2021 se tienen registrados 20 millones 291 mil puestos de trabajo, de los cuales 87.1% son permanentes, mientras que el 12.9% son temporales. Esto quiere decir que, de enero a julio del presente año, la creación de empleos es de 518 mil puestos. Como señala Reforma, en julio se crearon 345 mil empleos permanentes en todo el país; sin embargo, se recortaron 228 mil puestos. Así, se generaron en total 116 mil puestos nuevos. Con información de Reforma y El pulso laboral https://www.reforma.com/salta-empleo-permanente/gr/ https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/26389/emerge-empleo-formal-permanente-en-mexico

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