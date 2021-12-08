De acuerdo con un estudio de México Evalúa, hay una pérdida de casi 78 mil mdp por no cobrar tenencia en 17 estados del país. México tiene una pérdida potencial de 79 mil 809 millones de pesos, por...

De acuerdo con un estudio de México Evalúa, hay una pérdida de casi 78 mil mdp por no cobrar tenencia en 17 estados del país. México tiene una pérdida potencial de 79 mil 809 millones de pesos, porque en 17 entidades del país no se cobra el impuesto a la tenencia de automóviles, según el estudio realizado por México Evalúa llamado “Ingresos vehiculares y tenencia: hacia el fortalecimiento de la independencia fiscal local”. Además, el potencial recaudatorio de los ingresos vehiculares como refrendo, tenencia y otros derechos, ascendería a los 129 mil 853 millones de pesos, si existiera una coordinación más fuerte entre federación y gobiernos estatales. "El cobro de tenencia es determinado y recaudado exclusivamente por los gobiernos estatales. Con el cambio de potestades (de un impuesto mixto federal-estatal a uno sólo estatal) se esperaba que las entidades se interesaran en cobrar la tenencia y eventualmente fortalecieran dicha recaudación, pero no ha sido así”, dijo México Evalúa en un comunicado.

El informe

En este informe, con datos del 2019, muestra que las entidades federativas ingresaron a sus haciendas 50 mil 44 millones de pesos durante este periodo por concepto de tenencia. La recaudación estatal en México es de 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del promedio (5.1%) de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Además, el promedio de ingresos propios de los estados es de 10.6, “lo que los hace muy dependientes de las transferencias federales. La dependencia fiscal está asociada a mayores niveles de pobreza”, menciona el reporte. “Considerando los estados que tienen subsidios a la tenencia (...) este es el máximo valor que se podría recaudar. Aumentaría la recaudación de ingresos vehiculares más del doble de lo que se tiene en este momento”, comenta la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos.

Uso de los ingresos

La coordinadora propuso que autoridades de los tres niveles de gobierno busquen un acuerdo para retomar este impuesto, en el caso de que no se logre, podrían impulsarse en los estados mediante un pacto a nivel regional o con medidas para que cada estado defienda su parque vehicular. Además, México Evalúa menciona que el “populismo fiscal domina en México desde hace tiempo”, por lo que es indispensable mencionarles a los ciudadanos cómo y en qué se gastarán estos recursos, ya que esto podría usarse para financiar policías locales, infraestructura, agua, transporte público, salud y educación. “Le diría a la gente que pagar la tenencia nos sale caro, pero nos sale más caro no pagarla; nos sale mucho más caro que los mexicanos nos estamos muriendo, por crimen, por homicidio, por enfermedades crónicas y esas muertes a lo mejor son evitables”, expone la organización.

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