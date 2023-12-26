Desde 2020, el cumplimiento de esta obligación fiscal es fundamental, y su incumplimiento puede resultar en infracciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reiterado a los contribuye...

Desde 2020, el cumplimiento de esta obligación fiscal es fundamental, y su incumplimiento puede resultar en infracciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reiterado a los contribuyentes la importancia de tener habilitado y actualizado el Buzón Tributario, una herramienta esencial para la comunicación eficiente y segura entre la autoridad fiscal y los ciudadanos. El Buzón Tributario, implementado por el SAT, es un medio de comunicación digital que facilita la notificación de actos administrativos y el envío de mensajes relevantes. Su objetivo es agilizar y asegurar la interacción entre el SAT y los contribuyentes, simplificando procesos y proporcionando información oportuna. De acuerdo con el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción por la no habilitación del Buzón Tributario, el no registro o la no actualización de los medios de contacto, será una multa de $3,420.00 a $10,260.00.

Beneficios de habilitar el Buzón Tributario

Los contribuyentes que activan su Buzón Tributario obtienen múltiples ventajas:

Acceso a un portal privado y personalizado.

Ahorro de tiempo y recursos.

Certeza jurídica en los actos y resoluciones del SAT.

Notificaciones electrónicas accesibles en cualquier momento y lugar con conexión a internet.

Información actualizada sobre requerimientos, resoluciones y trámites.

Recibo de datos sobre beneficios fiscales, programas y facilidades.

Asistencia para el cumplimiento de obligaciones y trámites fiscales.

Obligatoriedad y excepciones

La habilitación del Buzón Tributario es obligatoria para todos los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con excepciones para ciertos grupos:

Personas físicas y morales con situación fiscal de cancelados en el RFC están exentas.

Personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica, y asalariados con ingresos anuales menores a 400 mil pesos, así como personas físicas y morales con situación fiscal de suspendidos, tienen la opción de habilitarlo.

Acceso y soporte

Para habilitar el Buzón Tributario, actualizar los medios de contacto o consultar dudas, los contribuyentes pueden visitar el minisitio del SAT: Buzón Tributario. Este recurso en línea ofrece una guía detallada y respuestas a preguntas frecuentes.