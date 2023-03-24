Grupo Salinas enfrenta juicios por créditos fiscales que suman más de 39 mil millones de pesos Las empresas TV Azteca y Grupo Elektra, pertenecientes al Grupo Salinas y encabezadas por Ricardo Salinas Pliego, están actualmente enfrentando litigios fiscales por una suma total de más de 39 mil millones de pesos. Según cifras del reporte anual de 2022 de Elektra, la empresa enfrenta nueve juicios fiscales que corresponden al mismo número de créditos fiscales que en conjunto suman 34 mil 255 millones de pesos, de acuerdo a lo que reporta Reforma. La cifra representa 16 por ciento del valor de capitalización actual de la empresa. Salinas Pliego es actual miembro del "consejo asesor empresarial" del Presidente López Obrador. (Imagen: Shutterstock) En el caso de TV Azteca, se reconocen créditos fiscales en litigio por un total de 5 mil 96 millones de pesos, derivados de ejercicios anteriores en México, y un crédito fiscal de su subsidiaria en Perú por 606 mil dólares. Además, el periódico señala que el problema con el fisco no sólo es en México, sino también con su subsidiaria en Perú. El monto en México, del cual no se ha notificado cambios, es 2.6 veces su valor de capitalización actual, ya que no ha presentado su reporte anual correspondiente a 2022. En su último reporte financiero correspondiente al tercer trimestre de 2022, TV Azteca reconoció que tuvo que reservar recursos para hacer frente a posibles desembolsos derivados de controversias con el fisco. Acreedores de TV Azteca en Estados Unidos están intentando que la empresa se declare en quiebra.
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Empresas de Salinas Pliego deben 39 mil mdp en impuestos
Grupo Salinas enfrenta juicios por créditos fiscales que suman más de 39 mil millones de pesos Las empresas TV Azteca y Grupo Elektra, pertenecientes al Grupo Salinas y encabezadas por Ricardo Sali...