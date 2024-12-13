El régimen fiscal en el CFDI es obligatorio y debe coincidir con el registrado ante el SAT. Un error puede invalidar el comprobante, afectando deducciones fiscales y retenciones de ISR

El régimen fiscal en el CFDI es obligatorio y debe coincidir con el registrado ante el SAT. Un error puede invalidar el comprobante, afectando deducciones fiscales y retenciones de ISR

En México, el régimen fiscal dentro del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un dato obligatorio que debe especificarse para identificar el régimen en el cual el emisor está inscrito en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este dato permite que las autoridades fiscales comprendan bajo qué normatividad opera el contribuyente y qué obligaciones fiscales debe cumplir.

Si el régimen fiscal declarado en el CFDI no corresponde al registrado ante el SAT, el comprobante puede considerarse inválido, lo que puede generar multas o problemas al momento de realizar deducciones o acreditaciones fiscales.

De acuerdo con un texto publicado por IDC Online, para las personas morales, el correcto manejo de las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) es fundamental en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El texto indica que una herramienta clave en este proceso es el CFDI, el cual debe reflejar de manera precisa tanto el pago como la retención de ISR. La elección del régimen fiscal correcto en el CFDI es fundamental; de lo contrario, se pueden generar problemas con la autoridad.

El Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos necesarios para que un CFDI sea válido, incluyendo la información específica del emisor, como el régimen fiscal bajo el cual tributa.

En su texto, IDC Online explicó que el régimen fiscal seleccionado en el CFDI debe reflejar con precisión la actividad económica que genera el ingreso, ya que esta selección define las reglas específicas para la retención de ISR.

Por eso, ante cualquier discrepancia entre la actividad real y el régimen fiscal, la autoridad puede determinar diferencias.

Consecuencias de errores en el régimen fiscal del CFDI

Además, señaló que un error en el régimen fiscal señalado puede hacer que el CFDI no cumpla con los requisitos previstos en el CFF. Esto puede afectar la deducibilidad del gasto respaldado en el comprobante, y puede provocar que la retención de ISR se informe de manera incorrecta o en el apartado equivocado, generando inconsistencias.

Ejemplo de error en el régimen fiscal del CFDI

IDC Online indicó que un caso de error ocurre cuando una persona física registrada en los regímenes de servicios profesionales y arrendamiento emite un CFDI con su respectiva retención por concepto de arrendamiento, pero selecciona incorrectamente el régimen de servicios profesionales en lugar del de arrendamiento.

Aunque la persona moral que recibe el CFDI entera la retención de manera correcta en el rubro “ISR por arrendamiento”, el comprobante refleja incorrectamente el régimen de servicios profesionales. Esto hace que el SAT considere que la retención se omitió enterar o se reportó de forma indebida.

Por eso, IDC Online recomendó que antes de emitir un CFDI, se revise y verifique que el régimen fiscal seleccionado corresponda con la actividad económica real del ingreso.