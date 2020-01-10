Algunas modificaciones de la Miscelánea Fiscal 2020 le permiten al SAT cancelar sellos digitales por discrepancia fiscal y otros supuestos. A finales del año pasado seaprobó la Miscelánea Fiscal 20...

Algunas modificaciones de la Miscelánea Fiscal 2020 le permiten al SAT cancelar sellos digitales por discrepancia fiscal y otros supuestos. A finales del año pasado seaprobó la Miscelánea Fiscal 2020 que establece un nuevo procedimiento previo a la cancelación del sello digital. El nuevo procedimiento se establecerá con la incorporación del artículo 17-H Bis al Código Fiscal de la Federación (CFF). Con esta medida, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá restringir temporalmente el uso de los certificados de sello digital.

Por esto podrán cancelar los sellos digitales

Los nuevos casos en los que se podría cancelar certificados de sellos digitales son:

Cuando no se presente declaración anual un mes después a la fecha en que estaba obligado a hacerlo. Actualmente, la ley concede la omisión de tres o más declaraciones.

Cuando no se presenten declaraciones provisionales o definitivas cuando no se presenten dos o más consecutivas. La ley actual permite tres o más consecutivas y seis no consecutivas.

En los casos en que las empresas que deducen operaciones dimuladas no acrediten la adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrijan su situación fiscal.

Cuando el ingreso declarado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales no concuerde con los señalados en los CFDI. Esto también es conocido como discrepancia fiscal.

Si los datos de contacto proporcionados por el contribuyente en el buzón tributario están mal.

Cuando no se desvirtúe la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales.

En cualquiera de estos casos, el contribuyente podrá corregir los datos o aportar nuevos a través de una aclaración. En esos casos, el SAT dará un plazo de 10 días para la aclaración. Después del plazo, se dará la resolución final de la autoridad sobre si cancelan o no los sellos digitales. Por todos estos cambios, algunos especialistasrecomiendan involucrarse más en los temas fiscales. Esto implica revisar las declaraciones de impuestos y supervisar a los propios contadores para evitar errores. Aquí puedes leer más sobre el procedimiento para cancelar los sellos digitales.

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