La ex titular de la Secretaría del Trabajo llega como Secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán Augusto López Hernández Luisa María Alcalde Luján, quien se desempeñaba como Secretaria del Trabajo, ha sido designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la nueva Secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López Hernández, quien busca convertirse en el candidato de Morena para las elecciones de 2024. El anuncio fue realizado por el mandatario mexicano esta mañana. En una conferencia llevada a cabo en Palacio Nacional, el presidente López Obrador resaltó la destacada trayectoria de Alcalde Luján y la importancia de dar oportunidad a los jóvenes en el ámbito político. "Es joven. Es muy importante pensar en el relevo generacional y darle oportunidad a los jóvenes. Además, es abogada y ha sido legisladora. Ha realizado un excelente trabajo", expresó el mandatario.

Secretaría del Trabajo sin titular

En respuesta a las preguntas de los periodistas, el Presidente reveló que la designación de quien ocupará el cargo de Secretario del Trabajo aún no ha sido definida y que espera comunicar esta información próximamente. Respecto al momento en el que Luisa María Alcalde asumirá su nuevo cargo, López Obrador estimó que será a mediados de esta semana. Asimismo, mencionó que se coordinará con Alejandro Encinas, quien es el encargado del despacho en la Secretaría de Gobernación, para llevar a cabo una transición ordenada.

Destaca incremento al salario mínimo

El López Obrador destacó los logros alcanzados por Luisa María Alcalde durante su gestión como Secretaria del Trabajo, entre ellos el incremento de los salarios mínimos. "Con ella se consiguió que aumentaran los salarios mínimos, en cuatro años hubo consenso y acuerdo, salvo en una ocasión", afirmó. Asimismo, subrayó que actualmente hay una mayor presencia de mujeres en el Gabinete, y enfatizó la importancia de que sean mujeres comprometidas con convicciones y principios. Luisa María Alcalde Luján es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley California. Antes de su incursión en el ámbito político, trabajó como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En 2011, fue Coordinadora Nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes. Posteriormente, de 2012 a 2015, ejerció como diputada federal en la 62 legislatura, desempeñándose como secretaria en la comisión de Trabajo y Previsión Social.