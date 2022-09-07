La jefa del SAT explicó que lo único que se modificará en el próximo año son las cuotas y tarifas, como consecuencia de la inflación

La jefa del SAT explicó que lo único que se modificará en el próximo año son las cuotas y tarifas, como consecuencia de la inflación

Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer en conferencia que no habrá un incremento ni creación de nuevos impuestos para el 2023.

La funcionaria detalló que la autoridad fiscal no solicitó cambios en la Miscelánea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enviará al Congreso de la Unión el 8 de septiembre como parte del Paquete Económico 2023, por lo que las únicas modificaciones serán las actualizaciones de acuerdo a la inflación.

“La buena noticia para todo mundo es que el SAT para este año, para el paquete que se va a presentar, no mandó una sola propuesta de modificación. ¿Cuáles van a ser las propuestas a la miscelánea? Únicamente la actualización de las cuotas y tarifas por inflación. Eso fue pensando en reuniones con el presidente, buscando dar una certeza jurídica” declaró Buenrostro en conferencia.

¿Qué implica el anuncio?

Lo anterior significa que el SAT no modificará las respectivas leyes de los impuestos (IVA, ISR y IEPS), ni el Código Fiscal de la Federación para el próximo año con el fin de dar certeza jurídica y fomentar la Inversión Extranjera Directa (IED) de acuerdo con la titular de la dependencia.

"No hacer ningún cambio en la Miscelánea Fiscal podría dar mayor certidumbre (...) Lo que podemos hacer es que haya más rápido una toma de decisiones por parte de las trasnacionales para que haya una mayor IED", comentó. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador también expresó durante la “mañanera” que no habrá aumento de impuestos ni aumentos a las tarifas de energía eléctrica, al gas o a la gasolina. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Ejecutivo tiene como fecha límite el 8 de septiembre para cumplir con la entrega del paquete económico del siguiente año. Este debe contener la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) del 2023. Si fuera el caso, también incluye una iniciativa de Miscelánea Fiscal con la propuesta de modificaciones a diversas leyes de impuestos y el Código Fiscal de la Federación. Una vez que el Ejecutivo, por conducto de la SHCP, cumple con la entrega de su propuesta, la Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la ILIF, los CGPE y la miscelánea fiscal.