El fisco anuncio que moderniza su portal con una nueva guía de usuario que facilita la navegación y el acceso a trámites fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha modernizado su po...

El fisco anuncio que moderniza su portal con una nueva guía de usuario que facilita la navegación y el acceso a trámites fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha modernizado su portal web con una interfaz más intuitiva y accesible. Para ayudar a los contribuyentes a navegar y utilizar el sitio, ha publicado una nueva guía de usuario que detalla las principales mejoras.

Principales mejoras en el portal del SAT

Interfaz más intuitiva: Menos clics para encontrar trámites y servicios.

Menos clics para encontrar trámites y servicios. Modo claro y oscuro: Personalización de la apariencia del sitio.

Personalización de la apariencia del sitio. Diseño responsivo: Compatible con computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

Compatible con computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Buscador optimizado: Resultados más precisos y rápidos.

Resultados más precisos y rápidos. Calendario fiscal interactivo: Acceso rápido a fechas clave.

¿Qué encontrarás en la guía de usuario?

La nueva guía del SAT incluye información detallada sobre:

Registro de contribuyentes: Cómo inscribirse en el RFC.

Cómo inscribirse en el RFC. Generación de la e.firma: Requisitos y pasos detallados.

Requisitos y pasos detallados. Facturación electrónica: Cómo emitir y cancelar CFDI.

Cómo emitir y cancelar CFDI. Declaraciones fiscales: Proceso simplificado para la presentación de impuestos.

Proceso simplificado para la presentación de impuestos. Atención al contribuyente: Nuevo sistema de chat en línea con OrientaSAT.

Descarga la guía oficial del SAT

Para acceder a todos los detalles y aprender a navegar por el nuevo portal del SAT, puedes descargar la guía completa en el siguiente enlace:

📥 Descargar Guía Oficial