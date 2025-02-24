El fisco anuncio que moderniza su portal con una nueva guía de usuario que facilita la navegación y el acceso a trámites fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha modernizado su portal web con una interfaz más intuitiva y accesible. Para ayudar a los contribuyentes a navegar y utilizar el sitio, ha publicado una nueva guía de usuario que detalla las principales mejoras.
Principales mejoras en el portal del SAT
- Interfaz más intuitiva: Menos clics para encontrar trámites y servicios.
- Modo claro y oscuro: Personalización de la apariencia del sitio.
- Diseño responsivo: Compatible con computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
- Buscador optimizado: Resultados más precisos y rápidos.
- Calendario fiscal interactivo: Acceso rápido a fechas clave.
¿Qué encontrarás en la guía de usuario?
La nueva guía del SAT incluye información detallada sobre:
- Registro de contribuyentes: Cómo inscribirse en el RFC.
- Generación de la e.firma: Requisitos y pasos detallados.
- Facturación electrónica: Cómo emitir y cancelar CFDI.
- Declaraciones fiscales: Proceso simplificado para la presentación de impuestos.
- Atención al contribuyente: Nuevo sistema de chat en línea con OrientaSAT.
Descarga la guía oficial del SAT
Para acceder a todos los detalles y aprender a navegar por el nuevo portal del SAT, puedes descargar la guía completa en el siguiente enlace: