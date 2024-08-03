Descubre cómo este problema afecta a los contribuyentes y qué medidas podrían ayudar Cada final de mes, los contribuyentes enfrentan un desafío considerable: la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se satura, complicando la carga de facturas necesarias para cumplir con las obligaciones fiscales. Esta recurrente sobrecarga del sistema no solo provoca retrasos significativos, sino también eleva los niveles de estrés entre los usuarios que intentan cumplir con sus deberes fiscales a tiempo. Roberto Colín, representante del Colegio de Contadores Públicos de México, señala que el volumen de facturas procesadas al final de cada mes excede la capacidad del sistema, una situación que el SAT debe anticipar y manejar más eficazmente. “Es crucial que el SAT mejore su infraestructura para manejar estas cargas pico sin fallos”, menciona Colín.

Alternativa del SAT

Como una solución provisional, el SAT ha implementado una medida que permite a los contribuyentes subir las facturas correspondientes a un mes en el primer día del mes siguiente, aunque esta solución no se ha comunicado ampliamente. La falta de información ha limitado su utilidad, dejando a muchos contribuyentes sin conocer esta opción. Usuarios exigen que para evitar futuros colapsos y mejorar la experiencia del usuario, es imperativo que el SAT no solo fortalezca su sistema, sino que también mejore la comunicación con los contribuyentes. Implementar mejoras técnicas y asegurar que todos los usuarios estén bien informados puede ayudar a mitigar el caos mensual y asegurar un proceso de cumplimiento más fluido y eficiente.